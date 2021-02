První ročník soutěže JA Top Logo prověřil grafické a prezentační dovednosti středoškoláků, kteří se v projektu JA Studentská Firma celý školní rok věnují reálnému podnikání. Pro vítěze krajských kol je připravena návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku pod záštitou europoslankyně Martiny Dlabajové. Dále se utkají v národním klání, jehož výsledek bude vyhlášen 2. února.

Zatímco školy jsou opět zavřené, průběh vzdělávacích projektů, jako JA Studentská Firma, epidemická situace neovlivnila. Letos se středoškoláci v rámci realizace vlastní firmy navíc utkali v nové soutěži JA Top Logo, která je posunula dál v oblastech grafického designu a produkce reklamních videí. V Libereckém kraji zvítězilo u odborné poroty logo studentské firmy Marmošky, která se věnuje výrobě a prodeji marmelád.

„Soutěž JA Top Logo má za cíl mladé lidi v začátcích podnikání motivovat, ale i ukázat, jak důležitá je pro úspěch firmy její vizuální identita. Především logo společnosti je v současné době významnou součástí podoby jakékoliv firmy, proto jsme chtěli dát studentům v soutěži příležitost pochopit jeho náležitosti a naučit se s ním pracovat,“ uvedl Martin Smrž, ředitel nevládní organizace JA Czech, která vzdělávací projekty a studentské soutěže organizuje.

V rolích porotců soutěže JA Top Logo se představili profesionálové z krajských firem, kteří studentům poskytli cennou zpětnou vazbu. „Koncept propojení studentů ze středních škol a byznysmenů z krajských firem během pandemie posílil. Do soutěže se dobrovolně zapojilo celkem 77 lidí z velkých i menších podniků, soukromé i státní sféry, vrcholoví manažeři, zástupci krajských úřadů i pracovníci marketingových oddělení. Ti všichni poskytli studentům návodná hodnocení, co se jim povedlo a co je třeba ještě zlepšit a jak své aktivity změnit. Jedná se především o lidi z praxe, kteří mají vztah k regionu a chuť pomoci studentům v jejich rozvoji. Jim samotným pak účast v porotě přináší dobrý vhled do myšlení a úvah mladé generace, který vítají jako součást svého rozvoje,“ popsal Martin Smrž.

Eliška Crkovská