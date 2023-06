Vynikají v informatice, baví je programovat a jejich nápady budou nejspíš formovat životy nás všech. Mladé technologické mozky z celého Česka se v půlce května sešly na soutěžní akci AT&T HACKATHON Junior v Brně. S pomocí technologií řešily výzvy zaměřené na digitální budoucnost. Ve velké konkurenci uspěli i studenti ze Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy Liberec.

AT&T HACKATHON Junior 2023. | Foto: se svolením organizátorů soutěže AT&T HACKATHON Junior

Celorepublikovou soutěž středoškoláků v programování a řešení technických problémů uspořádalo brněnské AT&T ve spolupráci s neziskovou organizací JA Czech už popáté. V prostorách Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví se 16.-17. května utkalo 74 mladých IT nadějí.

Maximálně pětičlenné skupinky středoškoláků měly za úkol vymyslet a prezentovat odborné porotě vlastní projekt z oblastí „chytré město“, udržitelnost/EcoTech, kreativní průmysl nebo digitální propast. „Tito studenti jsou budoucností vývojářských firem. Vnímají možnosti digitálního světa daleko za hranicí běžných uživatelů. U počítačů netráví dlouhé hodiny proto, aby si hráli, ale aby objevovali. Viděli jsme celkem 16 středoškolských týmů, které během 24 hodin od stolu navrhly vlastní aplikace a technické prototypy, zvyšující kvalitu života širokým skupinám lidí,“ uvedl Petr Novák, Product Owner ze společnosti AT&T GNS Czech Republic.

Dva dny vkuse a s minimálním odpočinkem byli účastníci hackathonu ponoření do svých projektů, přesto byla akce nabita nápady a energií. Na místě měli soutěžící k dispozici mnoho různých technologií, zařízení i programů, s jejichž využitím jim pomáhali zkušení odborníci z AT&T a partnerských firem. „Potvrdilo se, že potenciál středoškoláků v oboru IT je obrovský a i když je soutěž svou intenzitou náročná, získané kontakty a zkušenosti stojí za to. Letos poprvé vybrala porota složená z IT a byznys profesionálů tři absolutní vítěze bez dalšího pořadí, všechny tři týmy získaly voucher na zakoupení elektroniky dle vlastního výběru v hodnotě 15 tisíc korun. Oceněna byla také práce dalších tří týmů v kategoriích nejlepší prezentace, nejlepší nápad a nejlepší technické řešení,“ popsal Martin Smrž, ředitel vzdělávací organizace JA Czech.

Velký podíl na úspěchu akce měli její partneři, kteří se aktivně podíleli na celém průběhu dvoudenního programu. „Ve spolupráci s organizátory letos vypsalo dvě témata pro soutěžící i město Brno a jsem ráda, že hned tři týmy si pro svůj 24hodinový pracovní maraton vybraly jedno z nich. Velmi příjemně mě překvapily zejména dvě skupiny, které pracovaly na vylepšení e-shopu městských služeb Brno iD. Bylo úžasné sledovat, jak v krátkém čase středoškoláci dokáží uchopit obtížné zadání, připravit funkční řešení a nakonec je odprezentovat porotě. Vysoká kvalita jejich práce pro mě byla o to překvapivější, že se akce účastnili i studenti prvních ročníků,“ uvedla za město Brno jeho uvolněná zastupitelka pro oblast inovací a spolupráci s výzkumnými organizacemi Anna Putnová.

Top týmy oceněné v AT&T HACKATHON Junior 2023:

- tým Žlabiňáci ze Střední průmyslové školy elektrotechnické, Praha 10, projekt: senzory na střeše domu, které umožní optimální umístění solárních panelů

- tým B ze Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, projekt: gadgets (zařízení, pomůcky) navržené speciálně pro osoby s mentálním postižením

- tým DataShort z Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech, projekt: aplikace, která pomáhá s recyklací odpadu, usnadňuje orientaci v lokalitě a umí navigovat k nejbližším místům ze zvolené kategorie

Nejlepší prezentace: tým Roman ze Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy Liberec, projekt: univerzální robotická platforma pro automatizaci domácnosti

Nejlepší technické řešení: tým SolidStep3D z VOŠ a SPŠE Plzeň a Státní jazykové školy Brno, projekt: řízení energetické spotřeby budovy a tepelné pohody pomocí měření kvality a teploty vzduchu a automatizovaného ovládání žaluzií, oken apod.

Nejlepší nápad: tým Šmoulové ze Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova, projekt: centrální evidence domácích zvířat pomocí čipu, obsahujícího informace o zdravotním stavu, majiteli a další

Cena města Brna: tým DataShort z Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech, zástupci města Brna ocenili mimo jiné možné zapojení do existujícího systému Brno iD