V neděli 30. srpna zavede zvídavé publikum na sever Čech do Libereckého kraje, přesněji do Sychrova na Turnovsku. Přehlídka samotná pak začne v pátek 4. září v pražském Rudolfinu.

Podobně jako v minulosti a například při loňské výpravě do Plzně bude i tentokrát průvodcem festivalový muzikolog a světový znalec Dvořákova díla David Beveridge. Ten na otázku „Proč právě Sychrov?“ odpovídá: „Zde, obklopen přírodními krásami Českého ráje, žil Dvořákův snad nejbližší přítel Alois Göbl, tajemník a od roku 1880 patronátní komisař knížat Rohanů. To byl původně francouzský rod, který měl na Sychrově své letní sídlo. Velký milovník přírody Dvořák se sem během minimálně dvaceti let vypravil opakovaně, a to i na delší pobyty. Bezpochyby obdivoval rozsáhlý zámecký park s vzácnými stromy a rostlinami – některé odsud také získal pro svou zahradu ve Vysoké u Příbramě. A samozřejmě na Sychrově také komponoval. Mimo jiné právě zde vytvořil celou skicu svého houslového koncertu a napsal tady i podstatné části opery Dimitrij.“

Antonín Dvořák během svých pobytů nejen hrával v zámecké kapli na varhany (dodnes zachované), ale v blízkém Turnově se také ujal klavíru při dvou významných koncertech. Při jednom z nich zaznělo ve světové premiéře jeho Klavírní trio g moll.

Samotnou „vlastivědnou vycházku“ zahájí krátce po druhé hodině v zámecké kapli čtyři skladatelovy duchovní písně s varhanním doprovodem (vstup volný), které v tomto místě vznikly a také zazněly ve své premiéře. V této části také zazní přednáška Davida Beveridge. Následovat bude individuální procházka zámeckým parkem, kterým lze dojít mimo jiné k bývalému zájezdnímu hostinci. Právě ten při svých pobytech využívala rodina Dvořákových. Dalším autentickým místem je budova dnešní zámecké restaurace, v jejímž prvním patře se nacházel byt Aloise Göbla, který skladateli často sloužil jako zázemí. Celý výlet po stopách našeho světově nejznámějšího skladatele zakončí koncert v zámecké galerii, kde zazní zmíněné klavírní trio g moll, Finále z houslového koncertu a lyrické i dramatické výstupy z opery Dimitrij (vstupné 150 korun, lístky je možné zakoupit online na www.dvorakovapraha.cz).

Vedle hudebních zážitků a procházky parkem na místa Dvořákova pobytu je zcela jistě lákadlem i možnost navštívit samotný velkolepý novogotický zámek Sychrov, který posloužil i při natáčení téměř čtyřiceti filmů či televizních seriálů – zdejší prostory využili například tvůrci děl jako Zlatovláska (1973), Nesmrtelná teta (1993), Tmavomodrý svět (2000) a nechyběly ani zahraniční produkce (mimo jiné společnost National Geographic zde produkovala v roce 2017 část seriálu Genius o Albertu Einsteinovi).

Zájemce o prohlídku zámku upozorňujeme, že je nutné si vstupenky rezervovat přímo v pokladně Státního zámku Sychrov nebo online na www.zamek-sychrov.cz.

Markéta Mamicová