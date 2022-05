S potížemi se potýká od narození kvůli komplikovanému porodu. Na svět přišla císařským řezem, krátce byla oživována. Bezprostředně se dostavily novorozenecké křeče. Veronika prošla veškerými dostupnými vyšetřeními a po měsíci byla propuštěna s tím, že se jedná o epilepsii a hypotonii v důsledku přidušení při porodu. Do čtyř let byla kompenzována na antiepileptické léčbě, absolvovala pravidelná rehabilitační cvičení.

Zdroj: archivZáchvaty díky léčbě sice na nějaký čas ustaly, ale normální vývoj stagnoval. Zároveň se začaly objevovat další zdravotní komplikace jako chronické rýmy, obrna polykacích svalů, odmítání příjmu stravy i tekutin, nespavosti, ADHD, absence verbální komunikace, porucha růstu. V létě 2015 začala odmítat veškerou stravu a tekutiny, při pobytu v nemocnici byl zjištěn významný reflux jícnu a problémy se štítnou žlázou. Na podzim jí zavedli PEG sondu přímo do žaludku, aby měla zajištěný přísun tekutin a stravy.

Když bylo dívce šest let, lékaři prokázali, že trpí vzácnou formou epilepsie, s jejíž léčbou není mnoho zkušeností ani ve světě a která sebou přináší řadu doprovodných komplikací. Verunka nemluví, ale úměrně věku rozumí.

„Po dohodě s logopedkou jsme se před pěti lety pustili do výuky znakové řeči pro hluchoněmé. Neustále rehabilitujeme, sama ujde již i větší vzdálenosti, na delší používáme speciální kočárek nebo kolo. Do deseti let používala pleny. Od těch již aktivně ustupujeme, používá je jen na noc. Protože často slinila, používali jsme různé pomůcky pro posílení orofaciální oblasti, nakupuji také různé vzdělávací pomůcky pro podporu rozvoje a nácviku logického myšlení. Používáme i tablet,“ popisuje maminka trnitou cestu, kterou obě prochází. Verunka intenzivně navštěvovala klasickou rehabilitaci i ambulanci zabývající se dechovou rehabilitací. Na dívce se výrazně projevuje ADHD hyperaktivita.

Sbírka pro Verunku:



Na rehabilitace Veroniky můžete přispět ve sbírce na dárcovské platformě Donio.cz, kterou najdete na odkazu www.donio.cz/aktivni-verunka.

Dnes je Verunce 11 let. Přes svůj velký handicap je to usměvavá dívenka, plná energie. Navštěvuje speciální základní školu pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu, kde má zajištěnu veškerou odbornou péči včetně navazující logopedické a ergoterapeutické péče. Obrovský význam pro ni mají neurorehabilitace v centru SAREMA Liberec, kam dojíždí průběžně od svých dvou let. Maminka s nadějí říká: „Péči, kterou Verunka dnes intenzivně podstupuje, kdy vidím neustálé posuny dopředu, vnímám jako vysoce prospěšnou a v současnosti jako naprosto nutnou potřebu.“

„Snažím se ji posouvat jak po zdravotní stránce, tak i po stránce vzdělávací a sportovní. Ráda bych, aby jí byl umožněn ten nejlepší vstup do života, aby měla šanci se v běžnému životě pohybovat, dorozumět a aby byla co nejvíce soběstačná. K dobrým výsledkům ale potřebuje více rehabilitačních cyklů během roku, bohužel ani tyto intenzivní rehabilitace zdravotní pojišťovny neproplácejí,“ dodává maminka.

Kristýna Dutková