Startuje čtvrtý ročník expedice Go za Gorilou!

Čtenář reportér Čtenář

Expedice do rovníkového deštného pralesa východoafrické Ugandy za ohroženými horskými gorilami nazvaná Go za Gorilou! startuje v pondělí 11. dubna.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Expedice do rovníkového deštného pralesa východoafrické Ugandy za ohroženými horskými gorilami nazvaná Go za Gorilou! startuje v pondělí 11. dubna. | Foto: Go za Gorilou!