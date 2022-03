Výzva Základní školy speciální Frýdlant k pomoci Ukrajině - přijímáme zdravotnický materiál pro nemocnice v Užhorodě. Na žádost lékařů nemocnice v ukrajinském Užhorodě pořádá Základní škola speciální Frýdlant sbírku zdravotnického materiálu a léků. Pokud můžete darovat cokoliv z přiloženého seznamu, přineste svůj dar do školy do pátku 4. 3. v čase od 7.30 do 14.00 hodin. Odvoz materiálu a léků do Užhorodu bude zajištěn. Všem případným dárcům předem děkujeme, seznam níže!

Seznam potřebných léků a materiálu - upozorňujeme, že některé léky ze seznamu jsou v ČR pouze na lékařský předpis:

Analgetika a antipyretika - Ibuprofen, Nimesulid, Paracetamol

Antibiotika - Azythromycin, Levofloxacin, Augmentin

Fyziologický roztok - 100 ml, 200 ml

Gázové čtverce a gázové obvazy různých velikostí

Elastické bandáže s možností fixace

Náplasti různých velikostí

Dezinfekce rukou

Dezinfekční alkoholové ubrousky

LIBEREC

Sběrné místo HZS Libereckého kraje

V současné době Ukrajina žádá komodity, které je možné přivézt na stanici HZS Libereckého kraje, Šumavská 414/11, 460 01 Liberec. Sběrné místo je otevřeno mezi 7. - 19. hodinou. Po příjezdu k bráně stanice je třeba volat na tel. 950 471 100 pro vpuštění do areálu.

Souřadnice GPS vjezdu do areálu stanice: 50.7567117N, 15.0536256E

Aktuální potřeby v humanitární pomoci:

PRO PŘÍCHOZÍ:

1. Sušené ovoce, dětské výživy, trvanlivé balené pečivo, sušenky;

2. balenou vodu, ovocné džusy

PRO TERITORIÁLNÍ JEDNOTKY SEBEOBRANY:

1. Maskáčové oblečení a termoprádlo, ponožky, trenýrky, nátělníky;

2. Helmy, přilby a chrániče na kolena, outdoorovou pánskou obuv v rozmezí velikostí 40 - 45;

3. Baterky, čelovky;

4. Termokamery;

5. Neprůstřelné vesty vyšší kategorie;

6. Karimatky, termodeky, spacáky, matrace;

7. GoPro kamery s popruhem na hrudník;

8. Léky a lékárničky;

9. Konzervy s jídlem.

LÉKY A ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL:

1. Analgetika, protizánětlivé léky;

2. Gázové obvazy, různé velikosti, sterilní / nesterilní;

3. Hydrogelové obvazy proti popáleninám;

4. Obvazy (Individuální balení);

5. Zaškrcovadlo/turniket;

6. Systémy pro nitrožilní infuze;

7. Imobilizační pneumatiky různých typů a rozměrů;

8. Katetry pro periferní žíly (různé velikosti);

9. Infuzní sety;

10. Elastická fixační bandáž (různé velikosti);

11. Fixační dlahy a ortézy.

PRO ŽENY A DĚTI NA HRANICÍCH:

1. Spacáky a teplé deky, přikrývky, polštáře, termodeky, karimatky;

2. Hygienické prostředky pro ženy a děti (pleny, vložky, mycí prostředky, zubní pasty, kartáčky, ručníky atd.)

3. Baterky, baterie;

4. Pláštěnky;

5. Stany.

JINÁ MATERIÁLNÍ POMOC V TUTO CHVÍLI NENÍ POTŘEBA A NEBUDE PŘIJATA. Všechny výše uvedené komodity je třeba mít nové, nepoužité, případně vyprané, hygienicky připravené k okamžitému použití.

Dále je možné se obracet s nabídkou humanitární pomoci nebo ubytování na zřízenou informační linku HZS Libereckého kraje na tel. č. 950 471 673 (7 - 19 hod) a e-mailovou adresu ukrajina@hzslk.cz

HRÁDEK NAD NISOU

Humanitární materiální sbírka pro Ukrajinu v Hrádku

Materiál je možno odevzdat do povodňového skladu u hasičské zbrojnice, kde ho od vás odeberou členové JSDH Hrádek nad Nisou pondělí - pátek od 16 – 18 hodin.

NYNÍ SE SBÍRÁ POUZE TOTO:

1. Spacáky a teplé deky, přikrývky, polštáře, termodeky, karimatky

2. Hygienické prostředky pro ženy a děti (pleny, vložky, mycí prostředky, zubní pasty, kartáčky, ručníky atd.)

3. Baterky, baterie

4. Pláštěnky

5. Stany.

Léky nově zakoupené v originálním balení:

1. Analgetika, protizánětlivé léky

2. Gázové obvazy, různé velikosti, sterilní / nesterilní

3. Hydrogelové obvazy proti popáleninám

4. Obvazy (Individuální balení)

5. Zaškrcovadlo/turniket

6. Systémy pro nitrožilní infuze

7. Imobilizační pneumatiky různých typů a rozměrů

8. Katetry pro periferní žíly (různé velikosti)

9. Infuzní sety

10. Elastická fixační bandáž (různé velikosti)

11. Fixační dlahy a ortézy.