Cílem je zábavnou formou upozornit děti například na důležitá ekologická témata, jako je nedostatek vody a zároveň jim ukázat, že fyzika a chemie nejsou jen v učebnicích, ale všude kolem nás. V době distanční výuky může iQVÝZVA výrazně pomoci i pedagogům. Ti mohou úkoly zadávat dětem v rámci různých předmětů, a spojit tak výuku s možností ocenění v soutěži. Vše probíhá online a začíná právě dnes.

Soutěž je určena dětem do patnácti let, a ačkoliv je koncipována jako volnočasová aktivita, může nyní významně pomoci i pedagogům. „Školy jsou opět zavřené a distanční výuka je pro učitele velmi náročná na přípravu. Úkoly z iQVÝZVY mohou zadat žákům na doma v předmětech, jako je fyzika, chemie, ale třeba i pracovní činnosti či výtvarná výchova. Děti se baví, učí a ještě mohou vyhrát,” popisuje Jana Havlíková-Bittnerová, hlavní metodička vzdělávání iQLANDIE.

První, výtvarné, kolo soutěže na téma voda, odstartovalo 15. října. „Ústředním prvkem je molekula vody, kterou mohou soutěžící libovolně zakomponovat do svých obrázků. Menší děti se tak dozví, že voda se dělí na mnohem menší části, než jsou kapky. Obrázek molekuly se může stát třeba soustavou rybníčků. Starším se pak nabízí prostor atraktivně zpracovat chemické procesy související s vodou – výtvarně se dá pojmout například chemický proces přeměny vody například v led. Fantazii se meze nekladou,“ nabízí inspiraci Jana Havlíková Bittnerová.

V dalších kolech pak přijde na řadu řetězová reakce, kterou nemusíme hledat jenom v chemických procesech, ale všude kolem nás – stačí například obyčejné domino. Děti budou také stavět most či sestrojovat raketu, která se jakýmkoliv způsobem i rozletí. Soutěž probíhá online. Děti úkoly zpracují doma, zdokumentují je a nahrají na web www.iqlandia.cz/iqvyzva. Autoři nejlepších prací budou oceněni v každém kole, a navíc postoupí do velkého finále. Hraje se například o grafický tablet, stolní hry, jako je Carcassone či Starwars, a samozřejmě o vstupenky do iQLANDIE.

Lenka Vrátná