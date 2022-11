Ač je to pár pátků, co nás originální zábavný český písničkář Michal Horák přišel nadchnout svým zatím posledním klipem, tento mladý písničkář dál nemá stání. Držitel Objevu roku v anketě Český slavík za poslední měsíce projel ČR křížem krážem a právě se chystá na speciální koncertní šňůru se spřízněným písničkářem Voxelem. Spolu si oba s nadhledem pojmenovali koncert jako Snad někdo přijde Tour a pro sever Čech je důležitý termín středa 9. listopadu, kdy zábavná dvojka udělá radost klubu Lidové sady v Liberci. Začátek je v 19.00, vstupné 390 Kč.

Zdroj: Youtube

„Turné beru jako sérii výletů s kamarády, co jsou skvělí muzikanti. Hrát jen sám má sice své kouzlo, ale tato šňůra nabídne to, co naše koncerty ještě nikdy neměly. Bude to kotel hudby, kterou máme rádi, tak se na to teď dost těším! Snad nejsem jediný, a nebude to oproti publiku přesilovka,“ věří Michal Horák. Na turné se představí s nově sestavenou kapelou Adam Černík (housle), Jiří Vyšohlíd (basa) i Tadeáš Macl (bicí)! Alespoň kousek koncertů si nenechá ujít ani Lukáš Kadeřábek, který také Michalova zábavná i poučná alba u společnosti Supraphon vydává.

„Na tuhle tour se těším, neboť jí jedu s člověkem, se kterým rád chodím na pivo a kterého si i občas ‚tahám‘ domů, s mým kamarádem Michalem! Lidsky jsme si dost sedli, máme rádi i podobnou muziku, cítím prostě mezi námi fajn energii a tu si pak můžeme užít i díky naší zábavné Snad někdo přijde Tour předat dál, ví Václav Voxel Lebeda. Navíc chystá nový videoklip i singl Vánoce přicházejí, víc ale o něm řekne až na svém Facebooku a Instagramu. Těšte se…

Kromě vlastních koncertních setů chystají oba písničkáři i nejednu specialitu včetně právě společného hraní. „Těšte se i na naše songy, a na covery, které si s námi budete moci ‚zabékat‘, jak se říká po našemu. Jako velký přínos vnímám ten fakt, že poprvé pojedeme klubovou tour se dvěma úžasnýma kapelama – mou i s Michalovou! Až se už teď trochu bojím té párty u nás v backstage… A pokud to atmoška i pořadatelé dovolí, klidně si po koncertě ještě zaskočíme mezi lidi, a budeme jim hrát i dál. Tak ‚snad někdo přijde‘…,“ láká Voxel na hraní, která jsou příslib pořádně veselé jízdy i víc protančených střevíců.

Kompletní výčet všech zastávek turné najdete níž ale i na webu www.michalhorak.eu, kde krom vstupenek seženete též zajímavý merchandise či také logicky obě Michalova řadová alba Michalovo cédéčko (2019) plus Michalbum (2021). Pro informace o dalších plánech i aktivitách stále populárnějšího odvázaného zábavného i bavícího se hudebníka, který si z turné 17. listopadu odskočí na pražské Václavské náměstí, kde vystoupí v rámci Koncertu pro budoucnost, pak sledujte jeho sociální sítě.

Radek Strnad