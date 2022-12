Kapela, která zahájila svou existenci jako trio založené Augustinem Bernardem jr., tak získala své první jméno BitMaP Trio – Bernard (Pno), Mayer (Bg), Prchal (Dr). Sestava se brzy rozšířila o dechovou sekci ve složení Michal Kašpárek (Tp), Ondřej Štěpán (Ts) a posléze i o zpívající Kristýnu Rissovou (dnes Hosnédlovou). Během let se přidali Augustin Bernard st. (Gtr) a Kateřina Miřejovská (Voc).

Jazz-popová formace, která od začátku svého působení vystupovala s kombinací autorské jazzové tvorby a originálních aranží světových hitů, po celých 15 let rezonovala po boku regionálních i republikových hudebníků a těles. Kapela má za sebou mnoho klubových a koncertních produkcí, stejně tak i hudebních doprovodů svateb, večírků, výstav, soutěží i festivalů.

Členové se v průběhu kromě BitMaP Collective věnovali mnoha dalším hudebním i nehudebním aktivitám, konkrétně Augustin Bernard (PHS Jazz Quartet, OVJ, S Gustem, Ilona Csáková Band, Steve and Maggie Wow English TV…), Stanislav Mayer (Bronzová medaile MS v paraglidingu, jako jediný Čech v historii dokončil závod Redbull X-Alps), Jan Prchal (Czech Philharmonic Jazz Band, Císař Band, Gerald Clark, Sarah & The Adams), Ondřej Štěpán ((Superhero Killers, OVJ, Bobby Houda and his Houdaphones), Michal Kašpárek (TULBand, OVJ, Big band VOŠ Milana Svobody, Renata Drössler), Kristýna Rissová (Risslink, Akcent, OVJ), Kateřina Miřejovská (OVJ, Funk Corporation) či Augustin Bernard st. (OVJ).

Během výročního koncertu, který začíná v 19 hodin, uslyšíte nejen koncentrát z minulých 15 let existence BitMaP Collective, ale zazní i hudebně-naučné vzdělávací pořady o kočičkách, včelkách či ovečkách.

