Krajské ředitelství policie Libereckého kraje se v říjnu roku 2020 zapojilo do dalšího společného projektu s polskými kolegy, který by měl zlepšit spolupráci obou států v oblasti bezpečí obyvatel a turistů v polsko - českém pohraničí.

Policisté v rámci společných ski hlídek dohlížejí na ohleduplné a bezpečné chování jak malých, tak i dospělých lyžařů na sjezdových tratích. Hovoří s nimi o povinnostech dodržování deseti pravidel Mezinárodní lyžařské federace a upozorňují je na rizika, která lyžařům hrozí na sjezdovkách v případě jejich nedodržení. Ti kteří, zastavují na nepřehledních místech a nebo na nepřehledných místech posedávají na svazích, jsou upozorňováni na to, aby tento prostor z důvodu bezpečnosti opustili a odpočívali na vhodnějších místech.

V prostoru nástupišť na lanové dráhy policisté dohlížejí na bezpečné a ohleduplné dojíždění lyžařů do front, které se v těchto místech tvoří. V případě pádů jsou policisté na sjezdovkách připraveni poskytnout lyžařům první pomoc, a to zejména ve spolupráci s horskou službou. Při společných hlídkách jsou zároveň zastoupeny obě země a vzhledem k početné návštěvnosti polských lyžařů v Čechách a naopak mají návštěvníci ski areálů možnost lepší komunikace s policisty v případě jakýchkoliv problémů.

Aby policisté uměli co nejpohotověji reagovat na různé situace, kdy dochází na sjezdovkách k pádům a úrazům, zúčastnili se ve dvou dnech školení v lyžařském areálu Tanvaldský Špičák, kde se jim po celý den věnovali členové horské služby. Ti jim ukázali technické zázemí a veškeré vybavení, které využívají k poskytování první pomoci návštěvníkům skiareálu a také policisty proškolili nejen z teorie první pomoci, resuscitace, apod., ale také jim názorně ukázali, jak jim mohou být policejní hlídky velmi nápomocny přímo na sjezdovce u nějakého úrazu či zdravotní indispozice. Jak komunikovat se zraněným, jak zajistit základní životní funkce a dále správnou manipulaci se zraněným při nakládání na lehátko a následně na sněžný skútr. Důležité bylo pro polisty vidět pomůcky, které horská služba používá a umět s nimi manipulovat v praxi.

Během praktického školení měly policejní hlídky ihned příležitost vyzkoušet si teoretické znalosti přímo u ostrého zásahu. Na černé sjezdovce byl hlášen úraz muže seniorského věku. Na místo okamžitě vyrazila horská služba se sněžným skútrem. Policejní hlídka ve spolupráci se členem horské služby se vydala k místu pádu od horní části lanové dráhy. Starší muž měl pád v nejstrmějším místě sjezdovky, kde narazil do ochranných sítí. Na místě byli již přítomni mladíci, kteří byli u raněného jako první společně se členy horské služby.

Policejní hlídka asistovala horské službě společně s mladými muži a zraněného po základním zjištění jeho zdravotního stavu naložili na přívěsný vozík sněžného skútru. Poté, co muže zakryli do ochranného vaku tak, aby na něj nepadal sníh, vyrazili členové horské služby na jejich ošetřovnu v dolní částy lanové dráhy. Následoval transport muže do nemocnice. Diagnóza nebyla moc přívětivá - zlomená pánev.

Získané znalosti mohli policisté ihned zúročit přímo v terénu. Během zimní sezóny se budou policisté pohybovat ve společných hlídkách na sjezdovkách jak na české, tak na polské straně.

Vladimíra Šrýtrová, koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje