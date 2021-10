Díky hře a webináři tak přišla na konto Zoo Liberec částka přes 22 000 Kč. Štěpán se tak stal příkladem toho, že pomoc druhým není o věku nebo množství finančních prostředků, kterými člověk disponuje, ale o vůli nezištně pomáhat dobré věci. A to je skvělé!

Nezůstalo ale jen u školy, osloveno bylo i mnoho dalších lidí, a to nejen z Liberce. Aby se hra ještě více dostala do povědomí a především pak, aby žáci měli chuť si ji zahrát, připravil Štěpán ke hře (ale nejen k ní) pro zájemce také odpolední webinář. Byl velmi zajímavý a poučný, protože Štěpán ví o naší zoo a jejích zvířatech opravdu hodně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.