S návratem do škol si děti z některých základních škol mohly připomenout pravidla bezpečného přecházení vozovky a další pravidla společně s policisty a zástupci Týmu silniční bezpečnosti a BESIP Libereckého kraje. | Foto: Dana Burešová

Zrušením nouzového stavu se děti I. stupně základních škol vrátily do svých tříd a po dlouhé pauze opustily bezpečí svého domova, vypnuly počítače a pěšky se vydaly směrem ke škole. Děti, které to mají o něco dál, pak přiváží rodiče svými vozidly a všichni si umíme představit ranní shon před školou. Tedy mnoho dětí, hodně aut, a to v krátkém časovém rozmezí před zahájením výuky.