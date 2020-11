Školáci z Liberecka porovnají znalosti o světě peněz s vrstevníky z celé země

Co vědí děti a teenageři o financích? Nakolik kvalitní je výuka finanční gramotnosti ve školách i v různých kurzech? To vše ukáže 10. ročník Soutěže Finanční gramotnost. Startuje 10. listopadu a zapojit by se do něj měly i tisíce školáků z Liberecka. Ti nejlepší z nich se pak veřejnosti představí na jarním finálovém klání v budově České národní banky.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek