Dobročinný bazar na podporu Ukrajiny se ve škole uskuteční ve středu 16. března od 14.00 do 17.00 hodin. Žáci, učitelé i další zaměstnanci ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí mohou přinést z domova to, co už nepotřebují a co se následně na blešáku prodá za symbolické ceny. Nemusí se jednat jen o věci, může se napéct, či připravit jiné dobroty k prodeji. Třídy školy se následně promění v malé obchody, ve kterých budou pod dohledem dospělé osoby donesené věci prodávat naši žáci.