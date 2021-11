Česká republika vyslala na toto mistrovství početnou výpravu, ve které měl své zastoupení i Liberec. Sestry Burdovy – Adéla (13) a Veronika (18) se nominovaly na tuto soutěž z mistrovství České republiky ve třech disciplínách.

Na evropském šampionátu se v konkurenci soutěžících z 11 států neztratily a na svém 1. mistrovství Evropy se probojovaly do finále, kde se do 6. místa udělují medaile na tzv. malém pódiu. Zpět do Liberce přivezly dva cenné kovy. Veronika v disciplíně sólo 1 hůlka vybojovala krásné 5. místo a Adéla v disciplíně zvané x-strut získala 6. místo.

Jan Burda