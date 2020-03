V pátek 28. února se v pořadí již posedmé uskutečnila pěvecká soutěž Lípa Cantantes, kterou pořádá Mezinárodní hudební festival Lípa Musica ve spolupráci se Základní uměleckou školou Česká Lípa. Celodenní soutěžní klání v pěti kategoriích, ve kterém spolu změřily síly na tři desítky malých a mladých zpěváků tříbících svůj pěvecký talent na základních uměleckých školách v Libereckém a Ústeckém kraji, vyvrcholilo koncertem a slavnostním předáváním cen vítězům.

Porota letos v čele prof. Annou Hlavenkovou ocenila celkem jedenáct zpěváků a jednu pěveckou dvojici. Celkové prvenství a ocenění starostky Města Česká Lípa Jitky Volfové získal letos s přehledem nový objev – Vojtěch Kosnar z Turnova. Originální ceny do soutěže opět věnovala sklárna TGK.

Hladký průběh letošního ročníku soutěže lehce zkomplikovala nepřítomnost prof. Magdaleny Hajóssyové, významné osobnosti českého operního světa a vedoucího pěveckého oddělení pražské HAMU, kterou jiné povinnosti bohužel odvolaly do zahraničí. Jejího místa se však ujala renomovaná pěvkyně vyučující zpěv na Konzervatoři v Teplicích Anna Hlavenková, kterou doplnil ředitel festivalu a zkušený tenorista Martin Prokeš, basbarytonista Severočeského divadla v Ústí nad Labem Radek Krejčí, Jaroslav Kovacs ze ZUŠ Česká Lípa a za domovské Město Česká Lípa radní pro kulturu a cestovní ruch Michal Prokop.

Náročné celodenní soutěžní klání završilo slavnostní vyhlášení vítězů a koncert, na němž se představili ti nejlepší za doprovodu svých korepetitorů. S přihlédnutím na náročnou doprovazečskou práci přistoupila ZUŠ Česká Lípa i letos k jejich ocenění, zvláštní cenu si tentokrát odnesla Alexandra Pallasová ze ZUŠ Litoměřice.

Hlavními vítězi však byli mladí zpěváci. V kategorii nejmladších zpěváků do devíti let porotu již potřetí v řadě přesvědčila českolipská reprezentantka Amálie Novotná, která odstartovala koncertní tečku soutěže roztomilou písní Přemysla Kočího Kůže. Druhé místo putovalo do Železného Brodu přesvědčivé Evě Hujerová, na třetím místě se umístila Adéla Šmejcová z Lomnice nad Popelkou.

V kategorii do dvanácti let porota letos první místo neudělila, na druhém však skončila další reprezentantka České Lípy Kristýna Drábová, která si pro své vystoupení vybrala píseň z odkazu Leoše Janáčka, a třetí cenu si odnesla Viola Guidová z Duchcova.

Ve třetí kategorii do patnácti let zazářil objev letošního ročníku – turnovský Vojtěch Kosnar, který se sebevědomě ujal interpretace písní Dvořáka a Martinů. Druhé místo obsadila Barbora Hrdinová z Lomnice nad Popelkou, která si připravila Pstruha od Franze Schuberta. Lomnice nad Popelkou bodovala i na třetím místě, a to díky Adamovi Bratršovskému, který netradičně sáhl do dílny Jiřího Šlitra a publikum pobavil písní Dobře placená procházka.

V kategorii do 18 let zvítězila litoměřická reprezentantka Marie Kirschnerová, jejíž jasný soprán si publikum mohlo vychutnat ve Scarlatiho písní Se Florinda či v Klusákově úpravě lidové písně Sedí sokol na javori. Druhá cena putovala do Turnova k Sáře Franzové a na třetí pozici se umístila zástupkyně liberecké ZUŠ Lenka Holá.

V komorní kategorii se v letošním roce na soutěž přihlásilo pouze jedno duo, které soutěžilo i v loňském roce, a to českolipské dívky Amálie Novotná a Lýdie Kreisingerová, které obsadily druhé místo.

Ceny v dílčích kategoriích i letos doplnily pouze dvě zvláštní ceny. Cenu ZUŠ udílenou za mimořádnou interpretaci české lidové písně si letos odnesla nadějná Marie Kirschnerová z Litoměřic. Cenu starostky města Česká Lípa pro absolutní vítěze si odnesl sympatický Vojtěch Kosnar z Turnova, který porotu přesvědčil intonačně jistým a sebevědomým výkonem.

Smyslem Lípy Cantantes je podporovat zájem začínajících mladých zpěváků o klasický zpěv, vytvářet příležitost pro talentované žáky pro porovnání jejich schopností a první koncertní zkušenost v širším regionálním měřítku. Soutěž dává též možnost kontaktu začínajících zpěváků s profesionální porotou, která mnohdy působí i jako mentor a rádce. Důležitá nejsou vítězství v jednotlivých kategoriích, ale podpora zájmu o klasický zpěv a motivace k lepším výkonům. Letošní ročník představil zajímavé a slibné pěvecké adepty z libereckých i ústeckých lokalit a je potěšující, že přilákal nejen známé tváře, ale i celou řadu nových zpěváků, kteří se probojovali i na stupně vítězů. Blahopřejeme všem vítězům i zúčastněným a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Lucie Johanovská