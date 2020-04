Díky spolupráci veřejnosti získala Česká společnost ornitologická (ČSO) údaje o tom, kteří ptáci kde navštěvují krmítka. Pomocí dlouhodobého projektu občanské vědy ČSO časem zjistí, kteří ptáci u nás v zimě ubývají či přibývají. Další ročník sčítání ptáků na krmítkách plánuje ČSO na 8.–10. ledna 2021.

Sýkora koňadra i ve druhém ročníku sčítání ptáků potvrdila, že je královnou českých krmítek. Statistiky s přehledem ovládla. „Sýkora koňadra byla nejčastějším hostem našich krmítek, a to jak v celkových počtech, tak v plošném výskytu. Celkem 91 procent účastníků ji na svém krmítku zaznamenalo. Ze všech sýkor se vyskytovala v největších hejnech,“ říká koordinátorka občanské vědy ČSO Alena Skálová.

Oficiální výsledky včetně možnosti filtrování krajů a okresů jsou k dispozici na webu ptacihodinka.birdlife.cz/vysledky-2020.

Druhého ročníku sčítání ptáků na krmítkách od 10. do 12. ledna se zúčastnilo 21 tisíc lidí z celé republiky, kteří pozorovali 436 tisíc ptáků. „Díky velkému množství dat od dobrovolníků zjistíme v horizontu několika let, jací ptáci ubývají a přibývají. Už nyní, po dvou ročnících, vidíme, že z roku na rok může dojít k velkým změnám. Například sojka obecná loni přilétla na každé deváté krmítko, ale letos se ukázala na každém pátém. Příčinou by mohl být zvýšený tah sojčí populace ze severovýchodní Evropy – tamní sojky jsou na rozdíl od našich částečně tažné, s různou intenzitou tahu v jednotlivých letech,“ říká Skálová.

Dalším příkladem je hrdlička zahradní. „Loni sčitatelé zaznamenali hrdličku na 29 % krmítek, letos to bylo už 46 %. Díky tomu hrdlička poskočila z loňského 7. místa na 5. místo a odsunula z první pětice vrabce domácího, který přilétl, stejně jako loni, na 37 % krmítek. Bude velmi zajímavé sledovat, jak se situace vyvine v příštím roce. Každopádně na příkladu sojky i hrdličky vidíme, proč je důležité sčítat několik let po sobě – jen tak zjistíme, jestli se jedná o krátkodobé výkyvy nebo skutečně dochází k dlouhodobým změnám,“ vysvětluje Skálová.

Připomíná, že podle metodiky museli pozorovatelé na místě setrvat hodinu a zaznamenat vždy nejvyšší počet současně pozorovaných jedinců každého druhu. „Mnoho účastníků sčítalo postupně více hodinovek. Rekordních 19 sčítání jsme dostali od pozorovatelky z Kostic na Břeclavsku. Sčítalo se také ve školách a školních družinách, celkem jsme od žáků obdrželi 277 sčítání. Rekord drží Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov na Teplicku s 50 sečtenými Ptačími hodinkami,“ říká Skálová.

Účastníci sčítání získali tipy čím přikrmovat, aby ptákům vhodně pomohli a zároveň na krmítko přilákali různé ptačí druhy preferující různou potravu. „Sčitatelé v průměru spatřili 30 jedinců během hodinového sčítání. Nyní, v průběhu března, je možné přikrmování ptáků ukončit. Teploty by již neměly klesat pod nulu a ptáci si dokáží vhodnou potravu nalézt v přírodě sami,“ upozorňuje Skálová.

Ornitologové nyní doporučují zaměřit se na pomoc hnízdícím ptákům. „Je vhodné připravit ptákům pítko či koupátko. Dále neřezat křoviny, živé ploty a stromy, které ptákům slouží jako vhodná místa k hnízdění a potravě. Zvláště cenné jsou například staré stromy s dutinami a bobulonosné keře. Ptáci také ocení, když budeme trávu sekat mozaikově, tedy kus necháme neposečený. Snadno pak v trávě najdou dostatek hmyzu a neposečený trávník bude zadržovat větší množství vody,“ radí Skálová.

Třetí ročník sčítání ptáků na krmítkách uspořádá Česká společnost ornitologická 8.–10. ledna 2021.

Alena Skálová