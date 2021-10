V novém školním roce na středních školách po celé České republice pomáhá s výukou angličtiny 33 stipendistů Fulbrightova programu. O rodilého mluvčího se rozrostl pedagogický sbor také na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Liberci.

Úvodní setkání asistentů výuky angličtiny. | Foto: archiv

Mladí Američané ve věku od 21 do 29 let, čerství absolventi bakalářských nebo magisterských programů, do České republiky jezdí asistovat místním učitelům již od roku 2005 a celkem se jich na tomto programu vystřídalo více než 200. Asistenti se kromě výuky angličtiny také zapojují do života svých hostitelských měst.