Prvních sto návštěvníků, kteří tento den od 10 do 15 hodin přinesou a odevzdají malý spotřebič, obdrží dětskou vstupenku zdarma, kterou lze uplatnit v den konání této akce.

Malým i dospělým návštěvníkům se má tímto připomenout, že vysloužilé elektrospotřebiče nepatří do směsného odpadu. A že je nutné tyto spotřebiče odevzdávat buď na sběrné dvory, v prodejnách elektra nebo na dalších sběrných místech.

První srpnovou sobotu Zoo Liberec organizuje Den pro slony. Na louce pod pokladnou budou přichystány interaktivní stanoviště, kvíz i rukodělné koutky se sloní tématikou. Pro předem registrované návštěvníky je připravena možnost návštěvy zázemí slonů a setkání s chovateli v 10.00, ve 13.00 a v 15.00, vždy pro maximálně 20 osob, pouze pro starší 12 let. Na prohlídku je z důvodu omezené kapacity nutná rezervace předem na telefonním čísle 773 776 464 od 8.00 do 16.00. Cena komentované prohlídky slonince je 60 Kč + běžná vstupenka do zoo dle platného ceníku. Délka prohlídky cca 20 minut. Sraz účastníků vždy 10 minut před začátkem prohlídky na prostranství za hlavními pokladnami zoo.

„Před vstupem do zoo můžete odevzdat například nefunkční rychlovarnou konvici, toustovač, žehličku či fén, prostě staré elektro, které vám doma už jen překáží,“ upřesňuje Jan Marxt ze zákaznického oddělení Elektrowinu.

Odborným zpracováním se totiž dají z těchto spotřebičů získat cenné materiály, které mohou být použity při výrobě nových pomocníků pro domácnost.

Eliška Paulová