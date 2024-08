PRACOVNÍK/CE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Hledáme týmového hráče, který si umí zorganizovat svůj čas a umí pracovat samostatně na zadaných úkolech. Jeho předností je komunikace, empatie a kreativita. Je mu blízká naše cílová skupina a nejsou mu cizí moderní technologie. Co budete dělat? Jako asistent/-ka ambulantní sociální služby budete mít na starosti 5-8 klientů, kterým budete průvodcem/-kyní při hledání a nabývání nových dovednosti pro zlepšení jejich sociální situace, a to prostřednictvím podpůrných rozhovorů a praktických nácviků. Požadujeme: - vzdělání ÚSO s maturitou, VOŠ - rekvalifikační kurz pro PSS (dle zák. 108/2006 Sb.) výhodou - schopnost pracovat v týmu - schopnost převzít odpovědnost a pracovat samostatně - empatii a komunikační dovednosti - kreativní přístup ke změnám - uživatelskou znalost práce PC (Word, Excel, Google, Teams či Skype) - otevřenost a ochotu se vzdělávat - bezúhonnost a zdravotní způsobilost (psychická odolnost) - řidičský průkaz skupiny B (výhodou) - manuální zručnost (výhodou) Nabízíme: - smysluplnou práci - dobré pracovní zázemí (služební notebook a mobil) - přívětivé pracovní klima, práce v malém týmu - 5 týdnů dovolené, 3 sick days - věrnostní příplatek za odpracované roky - supervizní a metodickou podporu - podporu v osobním rozvoji a vzdělávání, interní školení, workshopy, stáže - prostor pro kreativitu a využití vašich silných stránek Pracoviště: Liberec, Nezvalova 662/18 Místo výkonu práce: Liberec Úvazek: 1,0 (případně zkrácený), vhodné i pro OZP (bez zásadního omezení hybnosti) Provoz: jednosměnný (40 hod. týdně) Datum nástupu: 1.9.2024 Mzdové rozpětí: 27.800 - 31.800,-Kč měsíčně* = tarif 21.800,-Kč, osobní ohodnocení až 6.000,- Kč, věrnostní příplatek až 4000,- za praxi v oboru. *Mzdové rozpětí platí po zapracování. Další příplatky: věrnostní příplatek ve výši 3.000, -Kč/měsíc po 2 odpracovaných letech v organizaci (zvyšuje se po dalších odpracovaných letech až do výše 10.000 Kč/měsíc). CV a motivační dopis zasílejte na e-mail k.novotna@fokusliberec.cz Vybraní zájemci budou pozváni k osobnímu pohovoru. 27 800 Kč

Detail nabízené práce