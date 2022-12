Cílem služby je přispět k co nejvyššímu osamostatnění klientů a začlenění se do běžné společnosti. Převážně se jedná o podporu formou podporovaného zaměstnávání, to znamená, že organizace podporuje zdravotně znevýhodněné při hledání práce na volném trhu práce v běžných pracovních podmínkách, ne v chráněných dílnách. Služba nabízí i možnost pracovní asistence, kdy je poskytována podpora i na pracovišti, vytváření pomůcek k větší efektivitě práce a podpora při nastavení vhodných podmínek v práci.