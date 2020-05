Spolu se zahájením letního provozu bude otevřen také Bikepark Rock-it-nice, který je vyhledávaný nejen vášnivými vyznavači downhillu, ale i vyznavači adrenalinové cykloturistiky.

Bikepark nabízí sjezdové tratě tří úrovní obtížnosti pro cyklisty od 5 do 80 let. Černá trať obsahuje nejen přírodní překážky, ale i těžší skoky a umělé lavice, její délka je cca 1500 m. Červená trať střední úrovně obtížnosti se pyšní klopenými zatáčkami s přírodními překážkami a má délku kolem 1650 m. Modrá sjezdová trať je vhodná pro úplné začátečníky a je svým profilem nejlehčí.

Ze dvou lanovek, které převážejí návštěvníky na hřebeny západních Krkonoš v rámci zimní lyžařské sezóny, bude tradičně v provozu pouze lanovka Horní Domky s výstupní stanicí u hotelu Lovčenka.

„Dva následující prodloužené víkendy, které jsou spojeny se stáními svátky, pojedeme ve stejném časovém režimu, tedy od pátku do neděle. Doba provozu bude od 9 do 17 hodin. Práce na přípravě sjezdových tratí v bikeparku Rock-it-nice jsou v plném proudu. Již dnes můžeme konstatovat, že červená a modrá trať jsou ve velmi dobrém stavu a připraveny poskytnout milovníkům sjezdů ten nejlepší zážitek z rychlé jízdy. Dokončujeme také přípravu černé sjezdovky, do pátku bude trať s malými omezeními sjízdná, od 9. května, pak by měla být připravena v kvalitě na jakou jsou naši návštěvníci zvyklí," doplňuje ředitel areálu Vít Pražák.

Pouhých 500 m od výstupní stanice lanové dráhy Horní Domky se nachází rozcestí Ručičky, odkud vede řada dalších turistických a cykloturistických tras k zajímavým místům západních Krkonoš. Můžete odtud vyrazit na Dvoračky, k prameni Labe nebo do sousedního Harrachova k Mumlavským vodopádům.

Zuzana Brožová, Skiareál Rokytnice nad Jizerou