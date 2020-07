Po celý červenec a srpen bude lanovka Horní Domky v provozu každý den od 9:00 do 17:00 hodin. Celé prázdniny bude otevřen také bikepark Rock-it-nice, všechny tři sjezdové tratě. Modrou trať mohou využít i rodiny s dětmi, červenou a černou trať zkušenější jezdci. Přímo v budově lanovky najdete půjčovnu sjezdových kol, kde vás kompletně vybaví nejnovějšími sjezdovými modely od značek Modraker a Kross.

U nástupiště lanovky najdete letos nově občerstvení s domácí kuchyní a byly rozšířeny i další doplňkové služby. Je možné si zapůjčit i horské sjezdové koloběžky. Přímo u lanovky bude také v provozu lanový park, který nabízí dva překážkové okruhy – žlutý a modrý, ve výšce až 12 m nad zemí. Návštěvníkům doporučujeme pro kompletní adrenalinový zážitek vyzkoušet sjezd lanovkou tak zvaný „Zip line“ v délce 75 m.

Na červenec připravujeme pro návštěvníky areálu a širokou veřejnost „Letní kino pod sjezdovkou“. Celý den budeme u nástupu na lanovku grilovat, ochutnávat vína z Moravy a děti si budou moci vyzkoušet nové dětské hřiště vč. trampolíny a vytvořit malé dárky z keramiky. Hlavní partner areálu Toyota poskytne své vozy na testovací jízdy, které si budete moci plnohodnotně vychutnat. Také přivítáme několikanásobného mistra světa v trávním lyžování Honzu Němce, který nám představí svůj nový film Lyžař. Tímto filmem zahájíme naše promítání a celodenní program zakončíme tradiční českou komedií. Na „Letní kino pod sjezdovkou“ se můžete těšit i v srpnu.

Rokytnice nad Jizerou leží v jednom z nejmalebnějších horských údolí a představuje pomyslnou bránu do Krkonoš i Jizerských hor. Jak v zimě, tak i v létě sem proto míří spousta návštěvníků, kteří chtějí aktivně odpočívat nebo se jen tak kochat zdejší krásnou přírodou. Pouhých 500 m od výstupní stanice Horní Domky se nachází rozcestí Ručičky, odkud vede řada turistických a cykloturistických tras do západních Krkonoš nebo Jizerských hor. Doporučujeme také místní rokytnickou pašeráckou stezku, která vás přenese do dob, kdy se ještě na hřebenech Krkonoš pašovalo. Pašerácká stezka je vhodná pro pěší turisty, ale i pro zdatné cyklisty.



