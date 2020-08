Rodinné centrum Maják si užilo příměstské tábory. Chystá i další akce

Čtenář reportér





Co se u v Rodinném centru Maják v Tanvaldu dělo o prázdninách, co se bude dít v září a co plánuje na říjen?

Příměstský tábor na téma Možná přijde i kouzelník. | Foto: RC Maják