Václav Finěk dosáhl dalšího šachového milníku. Ve věku 13 let, 6 měsíců a 29 dní získal poslední nutnou normu pro zisk titulu mezinárodního mistra (IM), a to v krásném prostředí Czech Openu 2023 v Pardubicích.

Václav Finěk na Prague International Chess Festival 2023 | Foto: Petr Vrabec

Pro český šach to znamená přepis historických tabulek. Rodák z Liberce, jenž patří mezi užší špičku světových talentů jeho věku, totiž v žebříčku ČR překonal prozatím historicky nejmladšího hráče, který získal titul IM, Thai Dai Van Nguyena, a to rozdílem necelých 10 měsíců!

Dále bychom rádi zmínili Vašíkovy největší úspěchy: stříbro na ME mládeže do 10 let (2019), vítěz Futures na turnaji PICF (2020), stříbro na online MS mládeže do 10 let (2020), ocenění Talent roku 2020 nebo například kvalitní výkony, které soustavně podává v Extralize. Václav Finěk také překonal svým elem v žebříčku "Nejlepších hráčů historie do 12,5 roku" několik nynějších elitních světových hráčů. S umístěním na 16. místě předstihl např. Magnuse Carlsena (45. místo) či Maxima Vachiera-Lagrava (33. místo).

Václav Finěk se tak stává nejmladším českým mezinárodním mistrem. Jménem ŠSČR a všech českých fanoušků gratulujeme k tomuto úspěchu. Pevně věříme, že se Vašíkovi podaří dosáhnout titulu GM v co nejkratším časovém horizontu.

Šachový svaz České republiky