Pěstování květin se věnuje Květinová farma v Jindřichovicích pod Smrkem. Květiny tu pěstují na rodinné farmě, s důrazem na kvalitu půdy a přírodní postupy, bez použití chemie.

Kytici si lze objednat a vyzvednout ve Frýdlantu nebo v Liberci. Je možné si rovněž domluvit zážitkový den, večerní procházku po rozkvetlém poli, focení v moři květin nebo koncert mezi květinami. Více informací je na webu www.farmapodsmrkem.cz.

Dalším, kdo se v kraji zabývá pěstováním květin, je firma Květinová sezóna, kterou založila Monika Jiříčková ze Stráže nad Nisou. V jejích kyticích se nalézá vždy to, co právě kvete, takže se jejich složení mění co týden. Květy tu sklízí od poloviny března do konce října, svazují je do kytic a rozváží do obchodů a na výdejní místa v Liberci. Umí vytvořit i neotřelé svatební kytice. Prezentace firmy je na odkazu www.ceska-kytka.cz.

Zdejší kraj nabízí i zajímavé pokrmy a nápoje. Pivo se v Libereckém kraji vaří například pivovary ve Vratislavicích, Svijanech, Malém Rohozci, Cvikově nebo Frýdlantu. Mezi regionálními produkty však nechybějí ani přírodní ovocné mošty a sirupy. Na venkově se stále vyrábějí ovčí a kozí sýry, z Krkonoš se rozšířil zdejší bramborák.

Výrobky lokálních producentů je možné ochutnat a koupit na různých slavnostech a jarmarcích ať už jsou to Slavnosti sýra na Frýdlantsku, Valdštejnské slavnosti ve Frýdlantu, Smržovský jarmark nebo Turnovské staročeské trhy.

Ke koupi jsou tyto výrobky i ve specializovaných prodejnách v Turnově a Liberci. Regionální produkty nesou označení Krkonoše originální produkt, Regionální produkt Český ráj, Regionální Produkt Jizerské hory a Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj.

Jan Mikulička, liberecky kraj