Regionální patriot připomíná historii i současnost Liberecka

Vánoční čas se blíží a řada z nás přemýšlí, čím obdarovat své nejbližší. Vypravit se do Liberce a najít originální předmět jako dárek, který by byl ojedinělý a zároveň užitečný, se nabízí v možnosti zajít do obchůdku pana Jana Cidrycha na rohu Jablonecké ulice a Šaldova náměstí.

Jan Cidrych. | Foto: Eva Bečvaříková

V centru města nabízí již více než dvacet let originální sklářské a porcelánové předměty, které vznikly díky nápaditosti majitele a jeho tvůrčího umění. V malém obchůdku lze i v době předvánoční najít za příznivé ceny dárek, který může potěšit všechny členy rodiny včetně dětí. Krásu a užitečnost užitkových a upomínkových předmětů doprovodí pan Cidrych vyprávěním o vzniku výrobku a poradí s výběrem. Nabízené zboží je originalitou severočeského podnikatele, který svými nápady předčí produkty ostatních umělců. Je vlastníkem patentů na výrobu předmětů (např. osvětlené betlémy, hodiny s kyvadlem s potiskem liberecké radnice) a též vlastníkem ochranné známky. V soutěži Hospodářské komory Jablonec nad Nisou získal 1. místo v kategorii Suvenýr. Pan Cidrych říká: „ Mám sortiment se zaměřením na propagaci celého libereckého regionu. Chci těmito suvenýry připomenout historii i současnost. Jsme totiž povinni zachovat dalším generacím kulturní dědictví, které bylo u nás vytvořeno.“ Milan Turek a Eva Bečvaříková