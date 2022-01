To je přesně Red Bull Homerun, který se jezdí na horách od švýcarských Alp přes Skandinávii až po Hindúkuš v Pákistánu. Do Česka se vrací po čtyřleté odmlce. Homerun se naposledy konal ve Špindlerově Mlýně v roce 2017. Nejrychlejší dokázali dojet do cíle v čase pod minutu a půl. Mnohem spíš než o závod jde ale o zábavu a super zážitek na sněhu spojený s večírkem, kde by bylo škoda chybět.

Co vás na Homerunu čeká?

Letošní zimu zavítá Red Bull Homerun do pěti středisek v českých horách. Akce startuje 28. prosince na Ještědu, závod proběhne na sjezdovce Skalka. Vyvézt na start se můžete kdykoliv během dne, ale poslední šance bude 15:25. Samotný závod pak vypukne v 15:45.

Studenti z liberecké Doctriny debatovali se členem bankovní rady ČNB Michlem

Celým dnem vás budou provázet moderátoři Vašek Matějovský a Aneta Kratochvílová. O hudební doprovod se postarají DJs Akvamen, Hrusha a N’zym. Akce se zúčastní také skateboardista Max Habanec, motocyklový závodník Filip Salač, biker Michal Maroši, šermíř Alex Choupenitch a liberecký rodák rapper Paulie Garand.

Jak se přihlásit?

Každý účastník závodu se musí registrovat na stránkách redbull.cz/homerun nebo na místě závodu od 10. do 15. hodin. Registrace je závazná a nepřenosná. Registrovat se mohou osoby starší 16 let. Závodníci ve věku od 16 do 18 let musí mít podepsaný souhlas s účastí od svého zákonného zástupce.

Soutěží se ve čtyřech kategoriích: Lyže - muži, ženy, snowboard - muži, ženy. V každé kategorii budou vyhlášeni tři závodníci s nejrychlejším časem. Bonusovou disciplínou je soutěž o nejlepší kostým, takže kdo nevyhraje v rychlosti, může zabodovat kreativitou.

Zastávky závodu Red Bull Homerun

28. 12. 2021 Ještěd

29. 12. 2021 Špindlerův mlýn

15. 1. 2022 Pec pod Sněžkou

22. 1. 2022 Dolní Morava

29. 1. 2022 Špičák