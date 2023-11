V minulém školním roce se školy z Libereckého kraje zapojily do Celoroční hry s Recyklohraním. Dařilo se a mezi TOP 20 škol v rámci celé České republiky se na dvanáctém místě umístil Výtvarný kroužek Šikulové ze Svijan a třinácté místo patří Základní škole a Mateřské škole, Studenec.

Výtvarný kroužek Šikulové ze Svijan. | Foto: se souhlasem projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

Celkem 1 700 škol se v minulém školním roce zapojilo do Celoroční hry s Recyklohraním. V průběhu roku žáci a studenti ve školách plnili úkoly s environmentální tematikou a rovněž se zapojovali do sběru vysloužilého elektra, baterií, mobilů a tonerů. Za svou aktivitu získávali pro své školy body na školní konta u Recyklohraní.

„Vážíme si toho, že v řadě škol to myslí s ochranou životního prostředí skutečně vážně, vzdělávají se, plní environmentálně laděné úkoly a mnohde se aktivně zapojují do zpětného odběru baterií, elektra nebo tonerů do tiskáren. Stále oblíbenější je zážitková pedagogika včetně sázení stromů, zakládání a péče o školní komposty nebo například úklidové akce v přírodě. Máme radost ze žákovských projektů, které ve školách pomáhají snížit spotřebu vody a energií,“ říká ředitelka programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět Hana Ansorgová, a dodává: „Prostřednictvím hry je chceme povzbudit a také odměnit za jejich aktivitu.“

Odměnou v regionech byl příspěvek na exkurze

Školy, které se celorepublikově v Celoroční hře umístily do 400. místa, obdržely za svůj aktivní přístup diplom a poukázky do nákupního řetězce. Vedle celostátního pořadí odměnilo Recyklohraní dle získaných bodů také nejlepší školy v jednotlivých krajích. Nejaktivnější školy v krajském pořadí získaly nabídku příspěvku ve výši 5 000 Kč na exkurzi do místa či provozovny, které se nějak váží k tématům Recyklohraní. Školy si samy mohly vybrat, kam konkrétně se vypraví.

V Libereckém kraji se v regionálním pořadí nejlépe umístilo těchto deset škol:

Pořadí Název školy Počet bodů 1 Výtvarný kroužek Šikulové, Svijany 6340 2 Základní škola a Mateřská škola, Studenec, okres Semily 6328 3 ZŠ, Komenského, Jablonné v Podještědí 3800 4 Základní škola Vysoké nad Jizerou 3260 5 Mateřská škola Všelibice 3020 6 Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec 2883 7 ZŠ a MŠ Tomáše Ježka 2175 2175 8 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3 2100 9 ZŠ a MŠ Žandov 1501 10 Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31 1500

„Výtvarný kroužek Šikulové ze Svijan, je v programu Recyklohraní zapojen již od roku 2008. Kroužkem prošlo hodně dětí, někteří jsou již dospělí a na jejich přístupu k recyklaci a třídění všeobecně, je vidět, že osvěta začínající u malých dětí má opravdu smysl. S projektem nám u nás, možná i proto, rádi pomáhají rodiče Šikulků,“ uvedla spolupráci s Recyklohraním Šárka Kalferstová z Výtvarného kroužku Šikulové ze Svijan.

„Děti velmi baví plnit úkoly v rámci Recyklohraní a statečně plní i Celoroční hru. V letošním roce chodí do kroužku 10 dětí ve věkovém rozpětí 3 až 7 let, takže je plnění úkolů někdy velmi dobrodružné, ale hrdinně se s tím vždy popasují,“ dodala Kalferstová.

Den D. Do pondělní stávky se zapojilo až 70 procent škol, i ty na Liberecku

Recyklohraní se ve své metodické podpoře škol věnuje čtyřem základním tématům: třídění a recyklaci, šetrné spotřebě vody, předcházení vzniku odpadů a klimatické změně. I v aktuálním školním roce se školy mohou zapojit do Celoroční hry s Recyklohraním a do konce října se rovněž mohly přihlásit do projektu Celoroční cíl školy s ekologickou tematikou.

Z nabídky si přihlášené školy vybírají aktivity, které budou při plnění svého cíle realizovat a Recyklohraní jim k tomu poskytuje metodickou podporu. Za aktivní plnění celoročního cíle dostanou školy extra porci bodů do celoroční hry školního roku 2023/2024. Projekt má podporu Státního fondu životního prostředí. Bližší informace o aktivitách v rámci projektu, včetně fotogalerie, lze najít na stránkách www.recyklohrani.cz nebo na sociální síti Facebook.

Jana Čechová, Recyklohraní aneb Ukliďme si svět