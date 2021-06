Svojí práci dělají s nadšením. Každá rally je ve svém regionu sportovní a společenskou událostí, protože se na ní aktivně podílejí stovky a leckdy až tisíce domácích obyvatel. Bez zapálených „srdcařů“ by nebylo možné tak náročný podnik uskutečnit.

Pokud jste fanouškem rally, nebo přímo Rally Bohemia, zveme vás do našeho organizačního týmu. Staňte se jedním z nás a můžete se podílet na prestižní akci s velmi bohatou historií.

Na webových stránkách Rally Bohemia (www.rallybohemia.cz) je k dispozici online formulář pro všechny zájemce, kteří se chtějí na soutěži aktivně podílet. Často se setkáváme s dotazy, jak se k této práci dostat. Uvedený formulář je ideálním způsobem, který jednoduše zprostředkuje kontakt mezi pořadatelem a vámi. Odkaz na formulář: https://www.rallyforms.com/stan-se-poradatelem-rally-bohemia-2021

„Historie Rally Bohemia se začala psát už v roce 1974. Téměř padesátiletá tradice nás velmi motivuje, je však zároveň velkým závazkem. Navazujeme na bohatou historii a usilovnou práci našich předchůdců. Pořádání „Bohemky“ se často neslo v duchu rodinné tradice, předávané z generace na generaci. Nicméně rádi oslovujeme nové zájemce, kteří mohou přinést třeba i jiný náhled nebo dobrý nápad. Vážíme si každého, kdo do toho půjde s námi a stane se součástí našeho týmu,“ vysvětluje ředitel rally Petr Pavlát a dodává: „jedná se především o pořadatele a traťové komisaře na jednotlivých rychlostních zkouškách, což je velmi zodpovědná činnost, které pochopitelně předchází řádné zaškolení. Ke každému stanovišti je sestaven konkrétní bezpečnostní plán, který stanovuje jednoznačná pravidla. Tato práce vás přivede opravdu do samého dění automobilové rally. Blíž už to jde pouze za volant.“

Pokud vyplníte a odešlete výše uvedený kontaktní formulář, můžete být osloveni některým z vedoucích rychlostních zkoušek, se kterým proberete veškeré aspekty spolupráce, včetně stanovení finanční odměny, která může být i vítaným přivýdělkem během letních prázdnin. Vyplněním a odesláním formuláře pro vás nevzniká žádný závazek vůči pořadateli.

Jan Koudelka