Vyzkoušíte si tu výcvik astronauta, poznáte sílu vichřice, nebo se můžete projet po Marsu, a to i bez řidičáku! Pro malé i velké vědátory tu jsou úplně nové Laborky Přežití v přírodě, kde se naučíte rozdělat oheň jako indiáni a mnoho dalšího. Ti nejmenší se pak vyřádí v Dětské laboratoři. Prozkoumají tu nejrůznější zvířecí stopy, z kterých si vyrobí odlitek, nebo si zkusí naplnit svoji „KáPéZetku“.

Speciální prázdninový program si připravil i iQPARK. Pro děti od dvou let tu je k dispozici dílna Stínohrátky, kde si návštěvníci zkusí rozzářit magnetické město a vyrobí si vlastní loutky. Všechny programy probíhají denně až do 13. března, a to včetně oblíbené science show.

Prodloužená otevírací doba iQLANDIE i iQPARKU: denně 9–19 hodin po dobu jarních prázdnin

Laborky pro veřejnost Přežití v přírodě: do 13. března denně od 10 a 14 hodin, poté o víkendech

Dětská laboratoř Stopy zvířat: do 13. března denně od 13 a 15 hodin, poté o víkendech

Stínohrátky v iQPARKU: do 14. března denně od 14 hodin, poté o víkendech

Marie Švandová