Ve všech šesti městech členové legendární kapely PSH, která si své fanoušky získala autenticitou, vtipem i tvrdou prací, odpovídají osobně a naživo v rámci diskuse po projekci divákům v sále, poté odehrají koncert v nedalekém klubu. V Liberci bude film uveden v 17.30 hodin kině Varšava a koncert se odehraje ve 22 hodin klubu Bunkr, v Praze pak projekce proběhne v kině Světozor a koncert v Lucerna Music Baru.

Snímek PSH Nekonečný příběh překvapí otevřeností, autentickou syrovostí a ochotou kapely jít na dřeň. Nabízí spoustu nepublikovaných záběrů a soukromých archivů a hlavně pořádnou porci rapu. Tu si diváci mohou užít i díky textovým přepisům přímo v obraze, texty spolu s výraznou grafikou se tak stávají nedílnou součástí filmu. „Nikdy jsme se nepřetvařovali, naše texty obsahujou reálný zážitky a postoje, případně nějaký ujetý představy. Vykecali jsme na sebe vždycky všechno, a to i ty temný a nekorektní aspekty našich životů. V dokumentu tomu nakonec není jinak,“ říká Vladimir 518 a Orion.

Na kole krajem: Cyklovýlet provede přes Jelení vrch do Psího kostela

Režisér filmu Štěpán FOK Vodrážka a scenárista Petr Cífka od začátku věděli, že nechtějí vystavět oslavný pomník, ale ukázat příběh kapely jako příběh tří kluků – kamarádů, které spojily společné zájmy jako hudba a graffiti a kteří zažili své vrcholy i pády. „Od tvůrců dokumentu i očekáváš, že se na tu tvoji kapelu podívají z odstupu, nezatíženě, asi i kriticky. Klukům z toho všeho blázince, co jsme prožili, vylezl jeden hlavní motiv, a to je naše přátelství. A je pravda, že o tom co máme my, si může většina ostatních kapel nechat jenom zdát. I my prožíváme samozřejmě období, kdy je dusno, hádáme se, navzájem se sereme, ale nad tím vším je základní fakt, že se máme rádi a jeden druhýho respektujeme,“ dodávají Vladimir 518 s Orionem. Ve filmu se kromě Vinnetoua a Old Shatterhanda symbolizujících ono nerozlučné kamarádství objeví také DJ Wich, Roman Holý, Matěj Ruppert či například Saskia Burešová.

Dokument o PSH měli diváci možnost doposud vidět pouze na festivalu v Karlových Varech a na speciální zářijové akci ve vybraných českých kinech s on-line debatou po projekci. Nekonečná tour je další unikátní rozšířenou možností, jak zažít v průběhu jednoho večera film i debatu a tentokrát i koncert kapely PSH. Vstupenky do kina a lístky na koncert se prodávají zvlášť. Distributorem je Aerofilms, producenty snímku jsou Vratislav Šlajer a Jakub Košťál z Bionautu. Koproducentem dokumentu je Česká televize. Film podpořil Státní fond kinematografie.

Klára Bobková