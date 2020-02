Prvním občánkem Frýdlantu roku 2020 je Jáchym Stodůlka.

Jáchym je prvním potomkem rodičů. „Porod byl nekomplikovaný, proběhl v pořádku a Jáchymek prospívá,“ uvedla maminka Soňa. Když přišel chlapeček na svět, měl 2900 gramů a 50 cm. Do péče o něj se s vervou a nadšením pustil i tatínek Jiří.

„Někdy to rodičovství prožívám možná i víc než manželka, hlavně v noci. Stačí, když Jáchymek zakňourá a jsem okamžitě na nohou a zjišťuji, co mu chybí. Zatímco žena intuitivně vytuší, kdy si náš syn jen něco povídá a kdy opravdu potřebuje nakrmit, přebalit nebo pohladit a teprve potom k synovi jde,“ směje se tatínek.

Frýdlant udržuje tradici zvláštního přijetí prvního občánka na radnici už devět let. „Přivítat první miminko Frýdlantu se sluší a já jsem rád, že se nám daří tuto tradici stále dodržovat. Je to nesmírně milá událost. Vždy miminku přeji, aby mělo co nejšťastnější život plný lásky. Věřím, že alespoň jeho část prožije v našem krásném městě a já ho tu uvidím vyrůstat,“ podotkl se starosta Frýdlantu Dan Ramzer s tím, že ho těší také to, že se ve Frýdlantu stále rodí děti a město v nich má svoji budoucnost.

„Pro prvního občánka Frýdlantu máme každý rok připraven malý dárek, kterým je zlatý řetízek s přívěskem znamení Kozoroha. Jáchymek tak bude mít památku. Mamince jsme pak jako gratulaci předali květinu a oběma rodičům pamětní list,“ říká matrikářka Městského úřadu Frýdlant Ivana Sitzberger. Ta posléze vyzvala rodiče i starostu k podpisu do pamětní knihy Frýdlantu.

Jáchym Stodůlka se narodil v prvním týdnu nového roku a mezi prvními miminky Frýdlantu posledních devíti let se tak zařadil do středu statistiky. Nejdéle Frýdlant čekal na první miminko předloni. „S datem narození 13. ledna odsunula Lucie Bednářová na druhou pozici Nikolu Žlebkovou, která se v roce 2013 narodila 11. ledna. Naopak nejrychlejší byl za sledovaných devět let Tomáš Čáslavský v roce 2014, který přišel na svět hned na Nový rok,“ uzavírá matrikářka Ivana Sitzberger.