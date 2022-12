Točilo se 18 natáčecích dnů, 220 hodin, z toho téměř 80 hodin v noci během 6 nočních směn, které byly opravdu náročné. “Člověk měl úplně otočený biorytmus víc než týden. To bych řekl, že bylo asi nejnáročnější na celém natáčení, ale bylo to zapotřebí, protože ta noc hraje skvěle,” říká herec Jakub Štáfek a jeho kolega Ján Jackuliak s úsměvem přitakává: “Pro mne bylo noční natáčení také těžké a najnáročnejší na něm bylo běhání po lese s těžkou zbraní v ruce! Pan režisér chtěl, abych vypadal jako profík v kondici. Dal jsem to, a to musím podotknout, že mi je 44 let! Ale raději neřeknu, jak jsem se cítil druhý den!” “Je to tak, nejnáročnější na každém natáčení jsou vždy nočky, kdy je potřeba držet pozornost a se zatnutými zuby se snažit každou minutu dostat z natáčení a z herců to nejlepší,” uznává i režisér Petr Kubík.

Pro nepřízeň počasí a téměř vytrvalý déšť si filmaři museli z lesní cesty neplánovaně vyrobit improvizované studio. Na “střechu” lesního studia bylo použito více než 700 m2 plachet, což pro lepší představu odpovídá velikosti jednoho a čtvrt basketbalového hřiště. Po stromech při instalaci plachet šplhal nejen samotný architekt filmu, ale také jeden z producentů a scénárista JC Kovář.

Zázemí štábu bylo napájeno částečně ze solárních panelů. Tato mobilní fotovoltaická elektrárna byla společným dílem generálního partnera Energetického Holdingu Malina a produkce Regner Kovar Pictures. Z energie vyrobené ze solárních panelů filmaři dokázali pokrýt spotřebu většiny zázemí s výjimkou vysokonapěťových spotřebičů. Je nutné podotknout, že i přes nepřízeň počasí, déšť a zataženou oblohu, solární panely energii vyráběly. Ekologicky se tvůrci chovali i během volnočasových aktivit, které si v Bučinách užívali. ​​”Během natáčení se převážně mužský štáb rozhodl využít toho, že jsme 12 dní v lese a po natáčení se konal v okolních lesích airsoftový teambulding, kdy se ale bohužel část hráčů přiblížila k roztočeným místům a ráno byla naše hlavní scéna plná bílých kuliček. Zdůraznil bych eko kuliček, biologicky rozložitelných,” usmívá se producent a scénárista JC Kovář.

O tom, že se na zatmění sešla skvělá parta lidí, nepochybuje nikdo. “Bylo to jedno z nejpohodovějších natáčení , které jsem kdy zažil. Hlavní jádro - tři herci - byli famózní. Skoro si až myslím, že jsme nemohli sehnat lepší sehranné trio, ” říká režisér Kubík. “Byla to super parta a super text. Co víc si přát. Kolegové Honzové hráli úžasně a když pracujete v kolektivu, který vás baví a nabíjí, je to to nejlepší co se vám může stát. Byl jsem dojatý, když to celé skončilo,” doplňuje hlavní hrdina Jakub Štáfek.

“Veselých historek z natáčení” mají filmaři víc než dost, na jednu zavzpomínal Ján Jackuliak: “Točili jsme v noci. Myslím, že bylo kolem půl čtvrté ráno a já jsem usnul. Přišli mě vzbudit na klapku a já jsem se musel zeptat, jaký film to vlastně točíme, protože jsem měl absolutní black out, nevěděl jsem, kde jsem, kdo jsem a co dělám v noci uprostřed lesa.. Trvalo mi asi minutu, než jsem pochopil, že jsem na Zatmění a hraju absolutního šílence… No prostě noční natáčení není moje silná stránka. Ale zvládl jsem to a moc se těším na výsledek. Film Zatmění je můj splněný sen.”

Pro produkci Regner Kovar Pictures se jednalo o první filmovou zkušenost a jsou s ní spokojeni: „Složili jsme štáb, který táhnul za jeden provaz, snažil se svým přístupem udělat z napsaného scénáře ten nejlepší film. Zvládli jsme partu vyladit během krátké chvíle tak, že se to jistě odrazí na výsledku. Šel jsem do trochu neznámého prostředí a můžu říct, že zatím jsem nadšený. I rozpočet se nám podařilo udržet v plánovaných mezích, což také beru jako velké plus,“ míní producent a scénárista JC Kovář, kterému zásadní problém nečinil ani střet dvou rolí: “Snažil jít do preprodukce a samotné produkce s čistou a otevřenou hlavou. Pokud pomineme, že jsem samotný scénář napsal, tak výsledný film je práce celého týmu a věřím, že výsledek moje představy předčí.”

První trailer filmu Zatmění bude představen v rámci tiskové konference v polovině prosince.

Tvůrčí tým:

Režie: Petr Kubík

Scénář: JC Kovář

Kamera: Vojtěch Nedvěd

Produkce: ProfesionalniVideo s.r.o., Regner Kovar Pictures LLC

Producenti: Cyril Regner, JC Kovář, Petr Kubík

Obsazení: Jakub Štáfek, Ján Jackuliak, Jan Zadražil, Tereza Švejdová

