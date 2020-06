Loňské dopravní nehody si vyžádaly 547 mrtvých, přičemž 36 z nich byli cyklisté včetně jednoho dítěte. Smutnou realitou však je, že dospělí stále podceňují nošení přilby. Při jízdě ji na hlavě nemělo nasazenou 28 obětí. Její důležitost každoročně před letní sezónou, kdy se stává obvykle nejvíce nehod na kole, připomíná Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Horskou službou ČR, Policií ČR a dalšími partnery. Celorepublikový projekt Na kole jen s přilbou pomáhá chránit zdraví cyklistů už deset let, a tak cyklohlídky potkáte i letos na řadě míst po celém Česku.

Jubilejní ročník odstartoval o uplynulém víkendu v Libereckém kraji v Jizerských horách u horské chaty Bedřichov - Nová Louka.

Cyklisté patří společně s chodci a motocyklisty mezi nejohroženější skupiny účastníků silničního provozu. V roce 2019 zemřelo při dopravních nehodách celkem 36 cyklistů, dalších 309 bylo těžce zraněno a 3 162 lehce. Nejvíce usmrcených cyklistů bylo ve věku 65 a více let, a to celkem 16 z nich. Dalším 9 bylo mezi 55 a 64 lety. „Zejména starší generace cyklistů není na přilby příliš zvyklá a mylně se domnívá, že při jízdě není důležitá. Stačí přitom banální překážka a následný pád z kola může mít vážné nebo tragické následky. Přestože nad 18 let je použití přilby na dobrovolnosti každého, my důrazně doporučujeme, aby ji na hlavě při jízdě měli všichni cyklisté bez ohledu věku,“ říká Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti. „Na trhu je obrovský výběr přileb, které jsou vhodné jak na sport, do lesa, do náročnějšího terénu, tak i těch které ochrání a sluší pří jízdě ve městě,“ dodává.

Alkohol zpomaluje reakce

Nejčastějším problémem cyklistů v roce 2019 byl alkohol a jiné návykové látky. Až 30 procent dopravních nehod zavinili opilí cyklisté. Z celkového množství těchto nehod, kterých je evidováno 782, bylo v 509 případech cyklistům naměřeno více než 1,51 promile. „Mnozí cyklisté vyjedou na výlet a odměnou za ujeté kilometry jim je pivo. Pozor na to, i když se oproti loňsku stalo o 46 nehod způsobených cyklisty méně, alkohol za řídítka prostě nepatří. Vliv alkoholu u cyklistů je podobný jako u řidičů aut. Snižuje vnímaní, zpomaluje reakce, zhoršuje schopnost řídit,“ varuje Jan Polák.

Většinu havárií způsobí sami cyklisté. Pokud jsou k nehodě přivoláni policisté, statistiky hovoří, že nejčastější příčinou je nepřiměřená rychlost jízdy. Třetina cyklistů bourá při rychlosti 15 až 24 kilometry za hodinu, další zhruba čtvrtina jede rychlostí mezi 25 a 34 kilometry v hodině. Nehoda se může stát kdykoliv, kdekoliv a komukoliv, to znamená jak občasným jezdcům, tak i těm, kteří jsou přesvědčeni, že mají řídítka plně pod kontrolou. Jenom záchranáři Horské služby ČR zasahovali v loňském roce u 970 případů spojených s úrazem cyklisty nebo jezdce na koloběžce.

Nehody a pády se většinou bez zranění neobejdou a štěstím je, když cyklista po nehodě vyvázne jen s odřeninou. Proto je třeba se chránit, zejména hlavu. Pokud totiž dojde k vážnému nebo smrtelnému poranění cyklisty, ve třech čtvrtinách případů je zasažena právě hlava.

Do terénu proto už koncem května vyrazí na své letní turné takzvané cyklohlídky. Jejich cíl bude jasný. Oslovit po celém Česku co nejvíce malých i dospělých cykloturistů a turistů a poradit jim, jak správně přilbu na hlavu připevnit. „Cyklistická přilba chrání hlavu před těžkými úrazy při pádu z kola a bez nadsázky prokazatelně zvyšuje šanci přežití. Ve dvou třetinách případů následky případné kolize zmírní či jim úplně zabrání. Samozřejmě je nutné mít ji po celou dobu jízdy řádně připevněnou. Nestačí pouze zapnout přezku pod bradou. Efektivní používání přilby má svá další bezpečností doporučení,“ zdůrazňuje Markéta Novotná, Krajský koordinátor BESIP pro Liberecký kraj.

Policie ČR se spoluúčastní kampaně

Projekt Na kole jen s přilbou vznikl před deseti lety s cílem snížení nehodovosti a zejména následků dopravních nehod cyklistů. Některé případy by nemusely mít smutný konec, kdyby cyklisté správně používali bezpečnostní prvky na kole. Také k letošnímu ročníku se připojuje Policie ČR. Při společných preventivních aktivitách zaměřených na zvýšení bezpečnosti cyklistů budou kontrolovat povinnou výbavu jízdních kol a upozorní na chyby, kterých se obvykle cyklisté dopouští. Mluvit s nimi budou i o zásadách bezpečného pohybu na silnicích. „Každoročně se cyklisté stávají účastníky řady dopravních nehod, při kterých utrpí následkem srážky s pevnou překážkou, či jinou osobou nebo v důsledku nezvládnutí řízení zranění, která jsou mnohdy vážná, neboť cyklisté nejsou na rozdíl od řidičů ve vozidlech nijak chráněni. V loňském roce v Libereckém kraji zemřel při dopravních nehodách jeden cyklista, další 4 byli zraněni těžce a 111 lehce. V letošním roce, za období od ledna do konce dubna vyjížděli policisté k 28 dopravním nehodám s účastí cyklistů, což je o 13 nehod více než za stejné období v loňském roce. Tyto nehody si naštěstí nevyžádaly žádný lidský život. Nejvíce cyklistů havarovalo na Liberecku, a to celkem 11“, sdělila koordinátorka prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje kpt. Vladimíra Šrýtrová.

Jízdní kolo je nejen užitečný a ekologický dopravní prostředek, ale stále častěji slouží jako prostředek k příjemnému strávení volného času. Projekt usiluje o to, aby jízda byla bezpečná. Jen je třeba respektovat základní bezpečnostní pravidla. Ty je možné připomenout si třeba prostřednictvím osvětové kampaně. Všechny naše plánované výjezdy jsou uvedeny na webu www.nakolejensprilbou.cz. Na stanovištích bude možné si odpočinout nebo získat drobnosti jako reflexní pásky či nealkoholického pivo. Určitě se k nám vydejte i s dětmi, takže se nebojte za námi vydat s celou rodinou,“ láká Markéta Novotná.

Hlavním cílem projektu Na kole jen s přilbou je snížení nehodovosti a zejména následků dopravních nehod cyklistů v ČR zapříčiněných nepoužitím, či nesprávným použitím bezpečnostních prvků při jízdě na kole prostřednictvím komunikační kampaně o dodržování bezpečnostních zásad při jízdě na kole. Důraz kampaně bude kladen na použití ochranných bezpečnostních přileb. Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Mezi významné partnery patří společnost ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. a podnik Lesy České republiky, s. p.

Markéta Novotná, krajský koordinátor BESIP pro Liberecký kraj