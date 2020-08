Co dělat, když na výletě narazíme na černou skládku nebo dokonce přistihneme vandala přímo při činu?

Obavy z cestování do zahraničí vedly řadu lidí ke zrušení dovolené nebo jejímu přesunutí do ČR a oblíbené destinace jako například jižní Čechy nebo Krkonoše se tak ocitly doslova v obležení turistů, kteří se ovšem ne vždy chovají tak, jak by měli. Co se stane, když pomyslný pohár trpělivosti s neukázněnými návštěvníky přeteče, dobře ilustrovalo nedávné uzavření známé Smetanovy vyhlídky. Ta se v době koronavirové krize ocitla pod neúnosným náporem turistů, kteří po sobě zanechávali nepořádek a odpadky, takže se majitel pozemku nakonec rozhodl vyhlídku znepřístupnit.

Odpadky poházené po lese nebo podél turistických tras jsou však evergreenem většiny známějších turistických destinací. Častým obrázkem jsou i přeplněné, případně převrácené a vysypané koše na odpočívadlech, nově vzniklé černé skládky nebo poničené a chybějící turistické značení, které může letní cestování značně zkomplikovat. Vandalové se nezastaví ani před přímým ničením přírody v podobě graffity a rytí nápisů do skal, jak ukázal loňský případ vyrytého instagramového účtu přímo v CHKO Český ráj.

Jak a kam hlásit?

Pokud turista narazí na poházené odpadky, chybějící značku na lesní stezce nebo jakékoliv poškození, má několik možností, kam problém hlásit. Vždy je třeba se řídit tím, na jakém pozemku či v jaké oblasti se nachází. Pokud se jedná o přírodní rezervaci, park či chráněnou krajinnou oblast, lze kontaktovat její správu a na problém upozornit, ideálně místo také vyfotit. Kontaktní údaje jsou k nalezení na webových stránkách, případně i na odpočívadlech a v turistických informačních centrech.

Další možností je informovat obec, ve které se problém – třeba v podobě nelegální skládky – vyskytl. Hromada odpadků v lese může vyřešit příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který dle z. č. 289/1995 Sb., o lesích má kompetenci uložit viníkovi pokutu až do výše 15 000 korun. Větší skládky, které ohrožují životní prostředí a vodní zdroje, pak řeší přímo Česká inspekce životního prostředí a pokuty za ně se mohou vyšplhat až do výše 1 000 000 Kč.

Mnoho obcí v ČR využívá k nahlašování problémů na svém území mobilní aplikace, jako je například Mobilní Rozhlas, které předání problému k řešení výrazně urychlí – a navíc není nutné se spoléhat na omezené úřední hodiny. „Chytrý telefon má drtivá většina turistů u sebe prakticky neustále. Když pak narazí během výletu na problém, třeba v podobě chybějící značky nebo skládky odpadků, stačí místo jednoduše vyfotit a fotku s popiskem odeslat přes aplikaci Mobilní Rozhlas, která funguje na celém území ČR. Není nutné hledat kontaktní údaje a nebo čekat na úřední hodiny. Informace se dostane přímo ke kompetentní osobě, která ho může začít okamžitě řešit,“ doplňuje Ondřej Švrček, zakladatel Mobilního Rozhlasu, který v ČR aktivně využívá už více než 900 měst a obcí.

V boji s vandaly je přitom právě čas rozhodujícím faktorem. U zmiňovaného graffiti totiž platí, že čím dříve se na něj přijde, tím jednodušší je ho odstranit. Veškeré závažnější problémy spojené s vandalismem – třeba větší poškození objektů, poničené lávky nebo chybějící vybavení, které by mohlo ohrozit turisty a návštěvníky na životě, lze proto hlásit také na nejbližší Policii ČR. Platí to pak především v případě, kdy se podaří vandala chytit přímo při činu.

Nejčastější problémy a kam je hlásit

Poničené značení – obec, správa CHKO

Odpadky – obec, SIŽP (větší skládky), Policie ČR

Uhynulá zvěř – majitel honitby, obec, Policie ČR

Poškození vybavení (odpočívadla atd.) – správa CHKO, obec

Probíhající vandalismus – Policie ČR

Vše výše zmíněné - aplikace Mobilní Rozhlas

Martin Thoř