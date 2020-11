Všemožná omezení jsou důvodem, proč letos bylo nutné pojmout jinak i předávání Cen Města Hrádek nad Nisou. Předány budou, až to situace umožní, se všemi oceněnými ale byly v předstihu natočeny alespoň krátké medailonky. Právě při natáčení jednoho z nich došlo k zajímavému „objevu“.

Pomník připomínající 28. říjen před Základní školou T.G.M. v Hrádku nad Nisou. | Foto: Roman Sedláček

Před školou T. G. Masaryka se desítky let daří obrovským rododendronům. Když už jsme odcházeli z natáčení, všiml jsem si velkého kamene nezvyklé barvy pod jedním z nich. Kámen takových rozměrů se nemohl před školu dostat jen náhodou. První myšlenkou, která mi proběhla hlavou, bylo, že by to mohl být kámen spjatý se založením školy. Z dálky nebyla vidět žádná tabulka ani nápis. Pod rododendron se ovšem po jeho prořezání dá vlézt. Při pohledu zblízka se objeví nápis: