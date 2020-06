Mohutné hřebeny hor, vodopády, zelená údolí, stezky pro pěší i pro cyklisty, naučné i zábavné. Ať už se rozhodnete proniknout do fascinujícího světa hor po svých nebo se popovezete lanovkou či autem, čekají na vás nezapomenutelné zážitky při objevování přírodních krás České republiky.

Celkem jedenáct naučných stezek Správy Krkonošského národního parku nabízí výlety klidnými, ale i živějšími místy Krkonoš. Tradičním cílem je určitě nejvyšší hora České republiky Sněžka, pokud však nemáte až takové ambice, za návštěvu stojí pramen Labe, výlet k Pančavskému, Labskému či Mumlavskému vodopádu. Nenáročná naučná stezka Krkonošská zvířata nabídne trasu nejen s informačními tabulemi, ale také s dřevěnými sochami zvířat, která můžete v Krkonoších potkat.

Na Stezce profesora Fanty se zase dozvíte mnoho informací o vynikajícím lesníkovi a spoluzakladateli Krkonošského národního parku profesoru Josefu Fantovi. Tato stezka je věnována krkonošským lesům. Dozvíte se zde, k jaké ekologické katastrofě v Krkonoších v minulém století došlo, proč zde lesy umíraly a jaké jsou nevýhody vysazovaných smrkových monokultur. Mezi další z těch méně náročných výletů lze zařadit procházku Černohorským rašeliništěm. Vyjeďte na Černou horu kabinkovou lanovkou z Janských lázní a odtud se po červené trase vydejte směrem do Pece pod Sněžkou.

Když už budete v Janských Lázních, nezapomeňte navštívit Stezku korunami stromů Krkonoše. Trasa dlouhá zhruba 1,5 km je bezbariérová, mohou se na ni tedy vypravit rodiny s kočárkem, návštěvníci s hendikepem, děti i dospělí. Stezka nabízí jak zábavu, tak i spoustu zajímavých informací. Na rozdíl od běžného výletu do lesa vám Stezka korunami stromů Krkonoše ukáže les z jiné perspektivy.

Co rozhodně nikde jinde neuvidíte, je jedinečná podzemní expozice, která vám nabídne možnost prostudovat mikrosvět půdy. Víte třeba, jak vypadá vřetenovka, která žije jen v Krkonoších nebo kůrovec, který teď trápí lesy České republiky? Toto, ale i spoustu dalších zajímavostí o lese kolem vás se dozvíte skrze kukátkové cedulky, které jsou umístěny po celé trase Stezky. Když potom vystoupáte až na samotný vrchol Stezky, do výšky 45 metrů, budete si moci vychutnat výhledy do korun stromů smíšeného krkonošského lesa. Cestu dolů si pak můžete urychlit tobogánem, jehož tubus o průměru jeden metr je dlouhý 80 metrů.

A když už jsme zmínili vřetenovku, právě o té se můžete dozvědět ještě mnohem víc na výpravě Vřetenovčí Hravou naučnou stezkou. Na každé ze sedmi zastávek na vás čeká informační tabule a jednoduchý herní prvek pro děti. Stezka je zaměřená právě na tohoto drobného plže, vřetenovku krkonošskou, který žije pouze v Krkonoších. Vřetenovčí Hravá naučná stezka vede mezi Janskými Lázněmi a Svobodou nad Úpou. Na její poslední zastávce je 100x zvětšená vřetenovka. Tu můžete porovnat s 200x zvětšeným modelem vřetenovky, který najdete před vstupem na Stezku korunami stromů Krkonoše. O dalších zvířatech, která žijí v Krkonoších se můžete více dozvědět na Tetřívčí, Kosí a Jelení Hravé naučné stezce.

Ivana Leblová