Letní kolo veřejné sbírky Pozvedněte slabé!, která je určena na pomoc lidem v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku, právě skončilo. Během měsíců května a června sbírka probíhala v 10 městech. Jejím účelem bylo podpořit projekty neziskových organizací z daných měst.

Pozvedněte slabé! Letní kolo veřejné sbírky přineslo téměř osmdesát tisíc korun. | Foto: se souhlasem Nadace EURONISA

Sbírku povětšinou realizují žáci, studenti, či dobrovolníci z daného města a stejně tak ti, kteří přispívají, práci organizace znají z vlastní zkušenosti nebo z místního tisku. Platí tedy to, že co se v určitém městě vybere, to zde bude později využito.

Součástí letošního kola bylo propojení mezi neziskovými organizacemi a žáky či studenty, kteří sbírku v ulicích realizovali. Podařilo se tak zorganizovat několik návštěv, kdy si žáci či studenti mohli prohlédnout prostory dané organizace, seznámit se s její činností a také konkrétním projektem, na který sbírka přispěje.

V České Lípě šlo o deset studentů v organizaci Charita Česká Lípa, v liberecké organizaci Most k naději bylo celkem osm žákyň a studentek, dalších dvanáct studentů navštívilo Fokus Turnov a poslední návštěva proběhla v Semilech, kde zástupci organizace Přístav 3V navštívili žáky přímo v jejich škole.

Letos se jednalo o 21. ročník veřejné sbírky. Letní kolo je nyní ukončeno a během listopadu a prosince proběhne zimní kolo. Zároveň jednotlivé organizace vybírají finance také pomocí putovních pokladniček. Po sečtení výtěžku z těchto pokladniček a z obou kol prodeje sbírkových předmětů v daných městech budou vybrané peníze na jaře 2024 slavnostně předány podpořeným organizacím.

Sbírka Pozvedněte slabé



Rumburk

Salesiánský klub mládeže, z.s. Rumburk – Jiříkov

SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk

6 364 korun



Česká Lípa

Charita Česká Lípa

Střední zdravotnická škola Česká Lípa

3 392 korun



Nový Bor

Rodina v centru, z.ú.

VOŠ a SŠ sklářská Nový Bor

5 640 korun



Jablonec

Centrum pro ZP Libereckého kraje o.p.s.

SUPŠ a VOŠ Jablonec n. N

1 359 korun



Liberec

MOST k naději, z.s.

Gymnázium F. X. Šaldy

8 428 korun

Křesťanská ZŠ a MŠ J. A. Komenského

1 635 korun

Doctrina Podještědské gymnázium

2 087 korun



Frýdlant

DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie

Dobrovolníci ze Sboru Jednoty bratrské ve Frýdlantě

6 390 korun



Chrastava

Charita Liberec, Domov pokojného stáří - Domov Sv. Vavřince

Dobrovolníci ze Sboru Jednoty bratrské v Chrastavě a z Komunitního centra Bétel

11 959 korun



Turnov

Fokus Turnov, z.s.

Střední zdravotnická škola Turnov

2 364 korun

Gymnázium Turnov

10 326 korun



Semily

Přístav 3V, z.ú., Semily

ZŠ Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily

3 703 korun



Šluknov

Kormidlo Šluknov o.p.s.

Golfový turnaj RADIOHOUSE

14 242 korun



Celkem: 77 889 korun

Výtěžek sbírky je částka, kterou se žákům či studentům podařilo vybrat přímo v den prodeje sbírkových předmětů – tyto částky budou ještě poníženy o náklady na sbírkové předměty. Veřejná sbírka Pozvedněte slabé! byla poprvé zahájena v roce 2003 a od té doby bylo skrze ni rozděleno více než 5 milionů korun.

Nadace EURONISA založená v roce 1995 z podnětu libereckého sboru Jednoty bratrské od svého založení rozdělila potřebným přes 39 milionů korun a podpořila z nich 1756 projektů 340 organizací. Finanční prostředky nadace získává nejen z výnosů nadačního jmění, ale i z darů firem a jednotlivců či z benefičních akcí. Další aktivitou je veřejná sbírka Pozvedněte slabé!, jejímž patronem je herec Jiří Lábus. Na podporu potřebným v minulém roce nadace rozdělila mezi 34 organizací 920 000 korun.

