Zveme všechny sportovce do volnočasového areálu v Bakově nad Jizerou na Olympijský běh, který se bude konat ve středu 16. září.

Olympijský běh v Bakově nad Jizerou. | Foto: Luboš Brodský

Dospělí a veteráni běží trať dlouhou 5000 m, děti do 10 let 500 m a děti do 15 let 1000 m. Děti závodí na in-linové dráze kolem vodní plochy, dospělí na dráze absolvují 1 km a zbytek v okolí podél řeky Jizery. Start dětí v 17:00, start dospělých v 18:00.