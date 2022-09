Festival se uskuteční v úterý 30. srpna na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci od 15 do 18 hodin a pomyslnou třešničkou na festivalovém dortu bude vystoupení skupiny Superhero Killers, která vystoupí před libereckou radnicí v 19.30.

„Těší mne, že se z festivalu stala tradice a pořádáme ho již po jedenácté. Do projektu se zapojuje stále více partnerů, kteří ho podporují a přibývá také cizineckých komunit, které vidí smysluplnost a potřebnost prezentovat svoji kulturu a zvyky, byť tu s námi žijí již řadu let. Věřím, že to je cesta k vzájemnému pochopení“, říká ředitel Kontaktu Michael Dufek.

Festival spolupořádá Komunitní středisko Kontakt a Centrum na podporu integrace cizinců v Libereckém kraji ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci za finanční podpory Libereckého kraje a města Liberce.

„V letošním roce se do projektu zapojilo více než 12 komunit, některé formou tradičních ochutnávek, jiné zase formou kulturních vystoupení. Jsme rádi, že můžeme cizineckým komunitám zprostředkovat i akce tohoto charakteru, které se od naší každodenní práce s cizinci zcela liší. Festival udává příklad dobré praxe a my jsme rádi jeho součástí“, říká vedoucí libereckého Centra na podporu integrace cizinců Žaneta Kaprasová.

Každý návštěvník si tak bude moci odnést domů připravenou ochutnávku od šesti cizineckých komunit. Pro realizaci ochutnávek byl zvolen ekologicky rozložitelný obalový materiál, který je šetrnější k přírodě.

(jk)