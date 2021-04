Nemám příliš ve zvyku veřejně příliš komentovat dění ve městě Liberci, s úsměvem jsem třeba v souvislosti s bývalým vedením města občas říkával „já jsem z Vratislavic“.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

Myšlenka postavit v Liberci v mrakodrap není úplně nová, osobně jsem se s ní setkal už asi před více než 20 lety. Teď se, zdá se, opět tak trochu vrací, a to v lokalitě Papírového náměstí, kde město Liberec získalo směnou docela zajímavé pozemky. Postavit v Liberci a to dokonce v širším centru města dva obří věžáky, je určitě nápad hodně kontroverzní, ale na druhou stranu by to určitě oživilo tak trochu fádní, právě pokud jde o novou výstavbu, podobu současného Liberce.