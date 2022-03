„Vlna solidarity je obrovská a je skvělé, že se chtějí zapojit všichni napříč generacemi. Z výhledu posledních dní je zřejmé, že bude potřeba pomáhat dlouhodobě, a to nejvíce dětem. Proto se snažíme pomoci rodičům s adaptací v novém prostředí, připravujeme kurzy českého jazyka, zřizujeme provizorní mateřské centrum a snažíme se nabídnout širokou paletu volnočasových aktivit, které budou moci ukrajinské děti využívat s výhledem na zajištění příměstských táborů po dobu letních prázdnin. Situace je ovšem složitá a pro všechny z nás zcela nová,“ říká ředitel Kontaktu Michael Dufek.

Kontakt hledá také dobrovolníky, kteří mají možnost se zapojit a pomoci tam, kde to bude zrovna potřeba. Aktuálně se jedná o pomoc s hlídáním dětí, tlumočníky, pomocníky na zajištění volnočasových adaptačních programů i pro výpomoc při technickém zajištění sbírek, které probíhají na území města Liberec. A nové možnosti pomáhat se stále otevírají.

Všechny aktivity se naplno rozběhly od pondělí 14. 3. 2022 a na všechny druhy činností bude zajištěno tlumočení. Více informací na www.ksk-liberec.cz.

„Klíčové je pro nás nastavit funkční systém, protože nás zatím trápí všeobecný chaos, fluktuace uprchlíků v různých ubytovacích zařízeních, nedostatek informací o počtu lidí přicházejících do Liberce a jejich věkové struktuře. Zvlášť palčivé je to u dětí, které bychom postupně v řádech týdnů a měsíců chtěli začleňovat do školek a škol. Kontakt jsme proto požádali o koordinaci volnočasových aktivit a dobrovolníků, také mapování všech humanitárních sbírek, město samo si ponechá koordinaci v ubytování a samozřejmě také ve vzdělávání. Nicméně očekávám, že humanitární krize brzy přeroste naše současná očekávání,“ dodává náměstek primátora města Liberce Ivan Langr.

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. se věnuje aktivizaci seniorů, zajišťuje přepravu Taxík Maxík, pořádá volnočasové aktivity pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, akce pro cizince a národnostní menšiny, provozuje Dobrovolnické centrum Amikus a vytváří zázemí pro občanské iniciativy a neziskové organizace.

