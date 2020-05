Ve čtvrtek 23. dubna 2020 navštívila policistka z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Základní školu Dr. Františka Ladislava Riegra v Semilech, kde se v době nouzového stavu v Česku pedagogové starají o děti rodičů pracujících v záchranných složkách, tj. děti zdravotníků, policistů, hasičů a vojáků.

Na policistku čekalo ve třídě při jejím příchodu na tabuli milé přivítání. S dětmi si popovídala o významu a práci policie, o obezřetnosti před cizími lidmi a také o bezpečnosti v silničním provozu.

Děti i pedagogové měli z této návštěvy radost, neboť povídání s policistkou přineslo jisté zpestření do jejich výuky a také pro děti mnoho důležitých informací týkajících se jejich bezpečnosti.

Ve třídě byly děti různých věkových skupin v rozmezí od 3,5 let do 10 let. Policistka se snažila zapojit do diskuze všechny děti. Nakonec jim rozdala omalovánky, vystřihovánky, pexesa a sešity s tématikou policie, které jim jistě udělali také nemalou radost.

Vladimíra Šrýtrová, koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje