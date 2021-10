„Činnost a tvorba Divadelní společnosti Vojan a Podještědské divadelní slavnosti nám důstojně připomínají tradici a historický význam České besedy jako centra českého společenského života Podještědí v 19. a 20. století. I v letošním roce máte jedinečnou příležitost stát se součástí nově psané kapitoly této budovy, srdečně zveme do Českého Dubu“ uvedl Jiří Miler, starosta města Český Dub.

„Po velmi úspěšném sobotním programu v Proseči pod Ještědem v roce 2019 se nám opět podařilo do sokolovny zajistit dvě vynikající představení. Dopoledne uvede Docela velké divadlo z Litvínova Brouka Pytlíka, kterým naváže na dosud divácky bezkonkurenčně nejúspěšnější pohádku plnou písniček Ferda Mravenec. Ale i dospěláci se mohou těšit, neboť jim večer přijedou zahrát Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová a David Suchařípa.“ doplnila členka souboru Jana Johnová.

Návštěvníci se tentokrát mohou těšit na tři představení. Celou akci zahájí v sobotu 2. října v sokolovně v Proseči pod Ještědem pohádkový muzikál Brouk Pytlík. Dospělým divákům je určena komedie s nečekaným rozuzlením domácí@štěstí.hned, kterou již několik let pravidelně uvádí pražské divadlo Semafor.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.