Po pěti letech se mi podařilo zopakovat si nucený pobyt na nemocničním lůžku. Stačila chvilka nepozornosti a přerovnal jsem si tři bederní obratle a obohatil je i nějakou zlomeninkou. Užil jsem si to se vším, co k tomu patří.

Krajská nemocnice Liberec. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Je-li pacient v pozici, která pracovně ovlivňuje životy jeho okolí, a na jeho krocích je často závislá i jejich sociální situace, prožívá frustraci, která léčbě určitě nepomáhá. Nelze vypnout telefon a říci: marodím. Byť to je to, co by si nejvíce přáli ošetřující lékaři, zdravotní personál i spolutrpící. A samozřejmě i pacient, který se mezi lékařskými procedurami snaží využít každou chvilku k předání klíčových informací spolupracovníkům a snaží se, jak jen to jde, aby jeho problém zůstal jen jeho problémem. Ale k věci.