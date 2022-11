Nejbližší událostí programu Staré školy v Křižanech je již v sobotu 19. listopadu od 18:30 unikátní beseda s Janem Šimkem z týmu Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Ten vždy zasvěceně hovoří o tom, jak to chodilo a jak se žilo ve venkovských školách, jak se proměňovaly školní normy i potřeby během času.

Na závěr roku pak Stará škola chystá působivý vánoční koncert slavného písničkáře i disidenta Vladimíra Merty s kapelou. Jeho termín ovšem ještě bude upřesněn na webových stránkách www.staraskolakrizany.cz.

„Byla by škoda, kdyby takový krásný dům, který je prostoupen touhou po vzdělání i tmelení svého nejbližšího okolí, zůstal osiřelý pouze s jednou rodinou, či by byl před časem dokonce zbořen, což mu vážně hrozilo. Vnímám to jako poctu od místních i přespolních, kteří nám fandí a zajímají je akce, které rozhodně nejsou kulturou středního proudu. Obrovskou podporou jsou i kamarádi a sousedé, kteří nám v naší rekonstrukci rádi a ochotně pomáhají svými silami a také vědomostmi. Dotace se nám totiž poslední dobou spíše vyhýbají a tak je pro nás sousedská podpora opravdu cenná,“ glosuje vděčně hudebník a majitel památky bubeník a dříve spoluhráč písničkářky Radůzy David Landštof.

Bubeník i producent David Landštof, známý též ze spolupráce s Lenkou Dusilovou či skupinou Slza, pod hlavičkou Spolku pro obnovu Staré školy v Křižanech společně s manželkou, dětmi i sousedy školu postupně opravuje, zvelebuje a pořádá zde kulturní akce.

V posledních letech tu pořádal Spolek na Dnech lidové architektury dva ročníky multižánrového festivalu Školní Tranzistor. Vystoupili na něm například britský písničkář James Harries, harmonikář i kulturní aktivista Václav Koubek, sbor Severáček či populární Bratři v Tricku.

Ve Staré škole se odehrálo také několik pestrých besed, mimo jiné se spisovatelem Markem Řeháčkem, politickým vězněm i evangelickým farářem Ondřejem Halamou či s badatelem Národního památkového ústavu Ivanem Peřinou. Úspěch slavila i beseda Horské služby nebo koncert kolumbijského písničkáře Ivána Gutierreze, známého z úzké spolupráce se Zuzanou Navarovou, který natáčela i České televize. Doplněním bohatého programu bylo také vystoupení místního ochotnického divadla či veselé představení pro děti Rudy Hancvencla.

Historicky významný podstávkový objekt v malebné podještědské obci dříve podléhal devastaci. Noví majitelé ho před několika lety začali rekonstruovat a rozhodli se logicky památku oživit i kulturně. Loni ji otevřeli veřejnosti, a tak je možné si ji prohlédnout v díky akcím, které zde pořádají. Návštěvníci se tak pravidelně mohou těšit nejen na rekonstruované části objektu, ale i na výjimečné kulturní zážitky v unikátní atmosféře bývalé školy pro děti.

Vstupné na akce je dobrovolné, ale vzhledem k omezené kapacitě je nutné si včas rezervovat místo na webu školy či e-mailem. Více informací najdete na stránkách Staré školy Křižany i na sociálních sítích.

Akce, které spadají pod Cyklus kulturních akcí v památce Staré škole Křižany, podpořili částečně Liberecký kraj a také obec Křižany.

Více info: www.staraskolakrizany.cz, www.facebook.com/staraskolakrizany/

Radek Strnad