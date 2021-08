Jedna ze zastávek turné se uskuteční 28. července od 20 hodin v Liberci, kde kapela odehraje svůj velký open air koncert na centrálním parkovišti u hokejové Home Credit Areny. Diváci se mohou těšit na precizní provedení písní skupiny Queen v původních aranžích a tóninách a na tu nejlepší atmosféru, jakou zažijí pouze na živém koncertě.

Jedna z nejuznávanějších Queen tribute kapel na světě a suverénně nejúspěšnější Queen tribute kapela v České republice se svou show Queen Relived vyprodala dvakrát po sobě pražskou O2 arenu nebo vystoupila na oficiální narozeninové oslavě královny Alžběty II.

„Do Liberce se letos přesouváme z nedalekého Sychrova, kde jsme vystupovali v loňském roce. Hledali jsme větší prostor a ten u liberecké Home Credit Areny se nám jevil jako ideální. V tomto roce tedy odehrajeme velký letní open air koncert před arénou, ale kdo ví, třeba se už příští rok vrátíme znovu s halovou show, kterou představíme přímo v Home Credit Areně. Než se tak ale stane, přijďte si s námi užít venkovní koncert, bude to jedinečný zážitek,“ zve fanoušky frontman kapely Michael Kluch.

S ohledem na dlouhou koncertní pauzu se kapela vůbec poprvé zapojila do celkové organizace a s realizačním týmem vyladila každý koncert s cílem, aby zážitek diváka začínal už při vstupu do areálu koncertu. „Letošní léto bude o kvalitě a o výzvách, proto ze sebe vydáme maximum, aby si návštěvníci koncerty užili. Hodláme je vtáhnout do našeho Universa,“ dodává Michael Kluch.

Celá UNIVERSUM Tour bude tematicky laděná a půjde o komplexní zážitek. A to včetně cateringu. Diváci ochutnají nejen loni uvedené Queenie pivo, které vzniklo propojením toho nejlepšího z českých a anglických surovin, ale například také Bang-Bang kuře, jedno z nejoblíbenějších jídel Freddieho Mercuryho.

A samozřejmě se mohou těšit na písně legendární skupiny Queen v precizním provedení. Queenie v čele s Michaelem Kluchem si zakládají na přesném pojetí skladeb v původních aranžích a tóninách, které doplňují autentickými kostýmy. Stejně pečlivě kapela přistupuje také k technologické stránce svých koncertů, aby si diváci odnesli prvotřídní audiovizuální zážitek. Proto na UNIVERSUM Tour spolupracují odborníci, kteří připravili megashow Queen Relived v O2 areně. Na fanoušky kapely tak čeká ta nejlepší atmosféra, jakou zažijí pouze na živém koncertě.

Vstupenky jsou již nyní v prodeji na portálech GoOut, smsticket, Ticketmaster a Ticketportal.

Soňa Hanušová