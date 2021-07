Putování za historií skleněného korálku startuje v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, secesní budově se skleněnou přístavbou ve tvaru skleněného krystalu, kde lze obdivovat jedinečné sbírky skla, bižuterie, knoflíků, mincí, medailí nebo vánočních ozdob.

„Výroba skleněné bižuterie a sklářských výrobků z historického hlediska doslova definuje tvář Libereckého kraje. Doporučuji všem se s touto částí naší historie seznámit. Kde jinde začít, než právě v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Je to takzvané národní muzeum, což znamená, že nikde jinde v republice nenajdete tak komplexní informace, sbírky a špičkové odborníky, jako právě tady,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Kdo by rád měl nějaký skleněný kousek doma, může se vydat do jablonecké prodejní galerie Palace Plus, kde lze také okusit šperkařské řemeslo v rámci korálkové tvůrčí dílny. Nabízí se také možnost navštívit některého z výrobců skleněné bižuterie; kontakty se nalézají na webu www.crystalvalley.cz.

Skleněný výlet pokračuje cestou z Jablonce autobusem do Janova nad Nisou, odkud vede modrá značka přes kapličku v Hraběticích a po cyklostezce číslo 3021 až k vodní nádrži Josefův Důl. Pohled na tak velké vodní dílo je nezapomenutelný. Cesta vede přímo po 700 metrů dlouhé hrázi největší a zároveň nejmladší jizerskohorské přehrady a napojí se na žlutou turistickou značku. Ta dovede až do bývalé sklářské osady Kristiánov, kde se nalézá Liščí bouda s muzeem. Kdo jde na výlet s dětmi, může tu spolu s nimi hledat ztracený poklad černokněžníka Tamanna. Cesta za pokladem provede nejen muzeem, ale také po zbytcích bývalé osady – sklárně, škole, Panském domě či hřbitovu.

Odsud trasa pokračuje po modré na křižovatku u Blatenského rybníka a dál po neznačených zpevněných cestách až k Prezidentské chatě a po žluté zpátky z kopce do cíle.

Trasa v délce 15,4 kilometrů je vhodná pro rodiny s většími dětmi, seniory a zvídavé turisty. Mapa trasy je na odkazu www.mapy.cz/s/razusalera.

Jan Mikulička, Liberecký kraj