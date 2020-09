Jednou z největších akci je letos #BEACTIVE PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST, která se uskuteční 30. září a zapojí se do ní několik desítek bazénů z celé republiky. Staňte se i vy součástí Evropského týdne sportu, propagujte spolu s námi kondiční plavání a motivujte své okolí ke sportování. Zapojit se může kdokoliv bez ohledu na věk, původ či fyzickou zdatnost.

Organizátorem projektu #BEACTIVE Plavecká soutěž měst je Česká asociace Sport pro všechny, z.s.

Plavecká soutěž měst se koná pod záštitou ČUS (ČUS Sportuj s námi) a za podpory Evropské komise. Patronkou je již druhým rokem českolipská plavkyně Petra Weber Chocová, česká reprezentantka a rekordmanka, dvojnásobná mistryně Evropy 2012, účastnice OH 2012, mistryně Evropy Masters 2018 ve světovém rekordu. Duchovním otcem soutěže je sportovní reportér pan Aleš Procházka.

Plavecká soutěž měst je pravidelně pořádána od roku 1992, letos se tedy jedná již o 29. ročník. Za dobu své existence se stala nedílnou součástí propagace kondičního plavání jako vděčné, celoročně i celoživotně využitelné pohybové aktivity. Oslovuje zájemce všeho věku - od předškoláků až po seniory. Účastníci dostávají možnost zaplavat si libovolným stylem na čas trať 100 metrů. Otestují si tak svoji aktuální formu, mohou porovnat své výkony s ostatními a zároveň se na chvíli promění v jednoho z reprezentantů svého města.

Soutěží se ve třech kategoriích, A – město do 20.000 obyvatel, B – město do 50.000 obyvatel a C – město nad 50.000 obyvatel. Uzávěrka přihlášek je 18. září.

Evropský týden sportu (EWoS) je iniciativou Evropské komise na podporu sportu a pohybové aktivity v celé Evropě. Zapojit se může každý, kdo v období od 23. do 30. září 2020 pořádá sportovní akci pro širokou veřejnost. Kromě toho mohou všichni porovnat svou kondici s výkony aktivních nebo bývalých sportovců prostřednictvím plnění Odznaku všestrannosti. Odznak nabízí celkem dvanáct disciplín a je na každém jednotlivci, kolik jich zvládne. Každá disciplína má jiná specifika a prověří jinou část těla.

Žijeme v době, kdy je téměř vše možné vyřešit z pohodlí domova od počítače. Od nákupu potravin až po komunikaci s rodinou a kolegy. Snižuje se tedy potřeba pohybu a tento negativní trend zapříčiňuje zvyšující se procento nemocí způsobených nedostatkem pohybu. Kromě toho negativně ovlivňuje i sociální vztahy, hospodářskou situaci či schopnost se soustředit a učit se. Evropský týden sportu je iniciativou, která se snaží dlouhodobě zlepšit přístup ke sportu napříč celou Evropou a obohatit občany, kteří chtějí vykročit do budoucnosti správnou nohou.

Radka Mothejzíková, ČASPV